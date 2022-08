Ovaj detalj je svima promakao: Nina Seničar na venčanju nosila sliku jedne posebne osobe, pokušajte da zadržite suze (foto)

Mama Nine Seničar amajlija na venčanju

Nina Seničar nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ svom dugogodišnjem izabraniku, američkom glumcu Džeju Elisu, na bajkovitom venčanju u Toskani. Zgodna Novosađanka blistala je u venčanici kuće „Dolce & Gabbana“, uz diskretan nakit, a savršen stajling kompletirao je elegantni buket. No, među pažljivo odabranim cvećem malo ko je primetio jedan poseban detalj.

Buket je bio umotan u belu mašnu, na kojoj je stajao mali privezak sa slikom. A na fotografiji – lepa nevesta kada je bila mala i najvažnija osoba u njenom životu, majka Slavica, koja je prošlog avgusta izgubila bitku sa teškom bolešću. Pored slike bila je ispisana poruka na engleskom: „We know you would be here if heaven wasn't so far away…“

Alessia Franco for David Bastianoni Studio / Vogue

„Znamo da bi bila ovde, kad raj ne bi bio tako daleko.“ Svi koji najviše znače poznatoj manekenki i glumici uveličali su ovaj veliki dan. A ona koju najviše voli poslala joj je blagoslov s neba.

Instagram