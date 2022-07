Toliko je želela i na kraju dobila svoje italijansko venčanje iz snova: Ekskluzivne fotografije sa svadbe Nine Seničar i Džeja Elisa

Venčanje Nine Seničar kao iz bajke

Treća sreća! Ne, nije se Nina Seničar udala treći put, već je iz trećeg pokušaja uspela da organizuje venčanje u Italiji. Tri godine su ona i Džej Elis čekali... Verili su se u januaru 2019. tokom odmora na Baliju, i odlučili da će na ludi kamen stati negde na italijanskoj čizmi, u romantičnoj zemlji u kojoj je lepa Novosađanka provela dobar deo života.

Ali, pandemija je kvarila svadbene planove. U međuvremenu su Nina i američki glumac s kojim je u vezi od 2015. godine dobili ćerku Noru Grejs. A onda je i korona popustila. Sudbonosno “da” izgovorili su pre nekoliko dana u Toskani. Nina je napokon dočekala svoju bajku.

- Oduvek smo znali da ćemo se venčati u Italiji jer smo tamo otišli na prvo zajedničko putovanje – otkrila je magazinu “Vogue”, koji je objavio i ekskluzivne fotografije sa događaja.

Venčanje Nine Seničar privuklo mnogo pažnje

Vila Mangiacane, okružena maslinicima i vinogradima, nadomak gradića San Kaskijano, pokazala se kao savršeno mesto za venčanje iz snova. Nina je blistala u venčanici kuće “Docle & Gabbana”, pravljenoj po njenoj meri, dok je Džej odabrao elegantno odelo u bordo nijansi.

“Something old, something new, something borrowed, something blue...”, poručuju tradicionalni stihovi šta bi sve mlada trebalo da nosi ovog važnog dana. Za “nešto pozajmljeno” pobrinule su se dijamantske minđuše koje je pozajmila od najbolje drugarice. “Nešto staro” bio je, otkriva Nina kroz osmeh, prsten njene bake. “Kao da je i ona bila tu, pored mene...”

Zalazak sunca ulio je neophodnu dozu romantike, i upravo tada su Nina i njen izabranik razmenili zavete. U raskošnom vrtu, pod vedrim nebom, pred članovima porodice, prijateljima... Šou je ukrala njihova ćerka, koja je nosila cveće. Ninu je do mladoženje dopratio otac dok se u pozadini čula pesma “Thinkin' 'Bout You”, Frenka Oušna.

Par je dao sve od sebe da ovaj dan, a i noć, budu nezaboravni, kako za njih, tako za vesele zvanice. Uživali su u dobroj atmosferi, rajskom ambijentu i odabranoj hrani, ali – ništa bez rakije. To je tradicionalno piće u Srbiji, pa smo i mi odlučili da bude uvertira u večeru, objasnila je Nina prestižnom magazinu.