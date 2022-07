Trošili su i poslednji dinar: Roditelji Sanje Marinković na ovome su insistirali, danas mnogi to osuđuju, ali ona sina Strahinju uči isto

Roditelji Sanje Marinković jedno su je naučili

Retki su meseci u kojima Sanja Marinković ne pređe po nekoliko hiljada kilometara, a pasoš mora da menja svake dve godine jer ga za to vreme ispune vize i pečati sa graničnih prelaza. Voditeljka “Magazina In” kaže da je pasionirani kolekcionar uspomena sa putovanja, a ne torbi u garderoberu, novca na računu ili automobila u garaži. U tom duhu rađena je i naslovna strana – fotografije su stigle iz Malezije, intervju smo radili dok je bila u Dubaiju.

‒ U sve te divne krajeve vodi me posao. U Maleziji sam boravila na poziv gospodina Filipa Milosavljevića i šefa Misije Malezije u Srbiji, gospodina Tazrila. Bila sam gošća turističke organizacije te zemlje, a zajednička želja je da se njena kultura, bogatstvo i tradicija predstave Balkancima. Divimo se tropskim plažama Tajlanda i Maldiva, tehnološkim dostignućima Koreje i Japana, istorijskom nasleđu i običajima Kine i Indije, a ne znamo da sve to krasi i Maleziju. Oduševili su me njihovo otmeno gostoprimstvo, kraljevska ljubaznost, bogata istorija iz vremena britanskog kolonijalizma, uticaj različitih verskih i nacionalnih običaja, a poseban doživljaj su kultni kulinarski specijaliteti.

Putovanjima u koju zemlju ili grad se najviše radujete?

‒ Najčešće letim od Beograda do Madrida, Londona, Dubaija i Singapura. Brat i ja vaspitani smo u avanturističkom duhu, naši roditelji imali su običaj da poslednji dinar potroše na otkrivanje novih destinacija, a ne na novi frižider ili automobil. Oboje smo to iskustvo na najlepši način preneli na našu decu. Matea, sin mog brata, kao nagradu za završetak osnovne škole odabrao je safari u Zanzibaru i spavanje pod otvorenim nebom u društvu plemena Masai, a moj Strahinja je, pored odličnog uspeha, posebno pohvaljen kao učenik koji voli da putuje i istražuje nova mesta i različite kulture... HELLO!

Foto: Akash Moorty

HELLO!/Brankica Treskavica Nebojša Nišić