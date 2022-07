U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 739 je od petka 15. jula na kioscima!

VILA TRAMONTI, Misi i Eduar de Guardiola dočekuju nas u raskošnom domu na mondenskoj obali Floride

NOVAK ĐOKOVIĆ odbranio je titulu na prestižnom turniru u Londonu i oduševio svet kraljevskim gestovima HELLO!

INSIDE STORY

SARA JO putuje, peva i ne odvaja se od dečka, zgodnog slovenačkog plesača Žige Sotlara

SANJA MARINKOVIĆ, strastvena kolekcionarka uspomena sa putovanja još čeka nekoga

po meri svog srca HELLO!

PRINCEZA ŠARLIN, da li poljubac iz Osla konačno otklanja sve sumnje u ljubavnu priču iz Monaka

JELENA KARLEUŠA I DUŠKO TOŠIĆ, muzička zvezda uživa sa ćerkama u Turskoj, a izgleda da je i razvod na odmoru...

ANA STANIĆ vešto uklapa poslovne obaveze sa hedonizmom na visokom nivou i otkriva tajne svoje besprekorne figure HELLO!

NEDELJA VISOKE MODE, Pariz, uvek za klasu iznad i za korak ispred

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Prijanka Čopra

LEPOTA Efekat hlađenja

MODA U znaku belog sporta

KUVANJE Salata - kraljica leta

TRAVEL Kapri

HOROSKOP

HELLO!