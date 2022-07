Tijana Bogićević prvi put otvoreno o razvodu: Možda je to bio izazov koji nismo znali da ispratimo

Razvod Tijane Bogićević - Pop zvezda otvorila dušu

Jedan od najmoćnijih glasova na našoj sceni ponovo se daleko čuje. Tijana Bogićević prethodnim albumom dokazala je da su čuda moguća, a kvalitetnim muzičkim putem nastavlja i sa drugim izdanjem „Blizu“ – na njen način, bez kompromisa i podilaženja nametnutim pravilima i lošim ukusima. Nove pesme već su osvojile i slušaoce i „Jutjub“ kanal, gde beleže na desetine hiljada pregleda. Naslovi su kratki, ali efektni: „Razočarao“, „Ponovo ljubav“, „Gotovo“... Svašta se krije iza tih reči.

Iako se to iz njenog vokala nije dalo naslutiti, jer je, kao i uvek, zvučao ubedljivo i besprekorno, popularna pevačica je na nedavnoj promociji albuma otkrila da prolazi kroz teško životno razdoblje. Razlog je kraj sedmogodišnjeg braka sa američkim muzičarem Markom Robertsonom. Iako njena bajka nije imala srećan kraj, ne gubi veru u ljubav i poručuje da život ide dalje. Tri reči koje možda jesu fraza, ali umeju da budu i te kako lekovite.

Miomir Milić

Za pesmu “Gotovo” rekli ste da najviše rezonuje sa vašim trenutnim emotivnim stanjem i da je pomalo zastrašujuće kako vam baš ovakve kompozicije na prvu “legnu”. Kakvo je, onda, vaše trenutno emotivno stanje?

‒ Mirna sam i zadovoljna. Zavisi kako ko doživi pesmu, a ja sam je shvatila kao “pao mi je kamen sa srca”. Svaki kraj donosi novi početak.

Tema broj jedan kada ste vi u pitanju ovih dana je razvod. Iako ste, reklo bi se vrlo uspešno, godinama živeli na relaciji Srbija‒Amerika, da li su na kraju stalna putovanja od jednog do drugog kraja sveta učinila svoje?

‒ Verujem da svako ima neki svoj recept za uspešnu vezu ili brak, da postoji mnogo priča koje funkcionišu na daljinu i nikada se ne naruše. Možda je za moj brak to bio izazov koji nismo najbolje znali da ispratimo, ali verovatno bi nam sada trebalo dosta vremena i razgovora kako bismo došli do konkretnog odgovora. Nisam sigurna da želim previše da analiziram sve to, pogotovo u javnosti.

Brian Pitcher

Sećamo se kako se Mark zbog vas venčao u pravoslavnoj crkvi, čak je sa vama zapevao na beogradskom koncertu... Savršena bajka, kako su svi verovali. Ili ipak ništa nije savršeno?

‒ Mi smo imali prelepe zajedničke trenutke, muzika je ono što nas je i spojilo. Uvek se rado setim tog koncerta i našeg nastupa. U ovoj priči nema ničeg tragičnog i senzacionalnog, pa verujem da ćemo i u budućnosti muzički sarađivati. Možda ne u skorije vreme, ali sigurna sam da jednog dana hoćemo.

Bez obzira na krah ljubavi, da li još verujete u brak?

Nastavak teksta pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka, 1. jula 2022. godine