Dobar izgled u genima: Steva Survivor je samo takav frajer, a tek kad mu vidite rođenog brata! (foto)

Brat Steve Survivora je opasan frajer, ovo je Aleksandar

Zahvaljujući učešću u rijalitiju Survivor nekoliko takmičara preko noći postalo je zanimljivo široj javnosti, a među njima je i kapiten ragbi reprezentacije Srbije Stevan Stevanović.

Osim za njegov emotivni status, ljudi se interesuju i za to koju je školu završio, sa kim živi, ko su članovi njegove uže porodice...

Survivor printscreen

S obzirom na to da je u intervjuima često spominjao mlađeg brata, potražili smo Aleksandra Stevanovića na Instagramu i shvatili da je Stevanova „slika i prilika“.

Instagram

Sledeći Stevanov primer i Aleksandar se posvetio sportu, pa se može pohvaliti mišićavim telom. Uz porodični biznis, u koji je i sam uključen, mlađi Stevanović vredno studira, na ponos bratu koji je završio državni ekonomski fakultet.

Instagram

Među malim brojem postova na profilu Aleksandra Stevanovića izdvaja se nekoliko fotografija na kojima je sa Stevanom.

„Najboljem i najjačem bratu na svetu srećan rođendan. Čuvao me je i brinuo o meni, i na tome sam mu do neba zahvalan“, napisao je u jednoj objavi. Steva je na to poručio: „Uvek ću biti tu, brate.“ Instagram