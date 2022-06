Sudbonosno DA na Vidovdan: Ovako su Jelena i Duško pre 14 godina izgledali na svom venčanju (foto)

Venčanje Jelene i Duška - 14 godina od sudbonosnog DA

‒ Nisam se razvela i nisam šamarala Duška, ja sam nežna žena ‒ demantovala je Jelena Karleuša nedavne spekulacije o krahu braka sa bivšom fudbalskom zvezdom. Ova godina prilično je čudna i verovatno najteža u njihovom zajedničkom životu, mada se posle božićnog incidenta svi pitaju da li taj zajednički život uopšte postoji. No, danas nećemo o problemima. Vidovdan je ipak previše važan datum u njihovom kalendaru. Datum kada su se jedno drugom zakleli na večnu ljubav.

Bajka je počela 28. juna 2008. godine. Jelena Karleuša tada je bila u sedmom mesecu trudnoće, ali venčanica joj je stajala kao salivena. Bez ijednog kilograma viška, sa sveže preplanulim tenom posle odmora u Turskoj. Vratićemo film 14 godina unazad. Film na kakvom bi zavidela i „fabrika snova“...

Sa ravnom plavom kosom, bez šminke i u mini-trudničkoj haljini, pop diva ušetala je u hotel „President“ u Kovilovu i dala signal da završne pripreme za njeno venčanje mogu da počnu. Marija Tarlać i Tamara Paunović brižljivo su postavljale svećice, ronioci pistu na sredini bazena, a oltar u obliku srca bio je ukrašen sa nekoliko hiljada belih pupoljaka. Jelena je još jednom proverila spiskove zvanica i iskusno upozorila obezbeđenje na sve peripetije koje bi paparaci sutra mogli da naprave.

U kristalnoj dvorani hotela, šef kuhinje i menadžer dovršavali su detaljan plan o izgledu raskošne trpeze. Posude od leda, kruške punjene gorgonzolom i jagode sa spanaćem bili su uvertira u gastronomsku avanturu sa majstorski pripremljenim jastogom, ćuretinom sa sosom od višanja i teletinom u egzotičnom okruženju. Srebrnina i satenske mašne pobrinule su se za estetski segment slavlja, a spektakl su uveličale bele svilom uvezane kutijice sa poklonima za goste, srebrni i kristalni svećnjaci, engleski porculan, led-ekrani, providna bina i rasveta u stotinama boja.

Već oko podne na dan venčanja Jelena je u predsednički apartman, u kome je odsela, primila šminkera. Bez mnogo polemike, odlučili su da šminka bude što prirodnija, u nežnim i mekim bojama. I frizura je bila u “princeza kroju”, u savršenoj harmoniji sa haljinom optočenom “Swarovski” kristalima, teškom pet kilograma i ukrašenom sa sedamnaest metara bele svile.

Kovilovo je te subote bilo centar Srbije. Vazduh je mirisao na leto, baloni su bleštali pod reflektorima, a hostese su, uredno držeći spiskove, smeštale goste za obeležene stolove. Uz zvuke pesme “Pogledi u tami” Jelena je kročila na crveni tepih držeći pod ruku svog oca Dragana. Dok je prilazila pisti napravljenoj u bazenu nije mogla da sakrije suze.

Pored Duška je stajao njegov dugogodišnji drug Milenko Andrić, dok je Jelenin kum bio kreator Darko Kostić. Mladoženja je „da“ izgovorio glasno i sigurno. Mladino je bilo nešto tiše, ženstvenije, ali jednako sigurno.

Prvi ples bio je nešto najromantičnije što smo do tada videli. Duško je poljupcima „popio“ Jelenine suze, dok mu je ona šaputala koliko ga voli. Usledilo je veliko veselje na kome su se smenjivali aktuelni folk hitovi. Mladoženja je ostao bez košulje, kumovi su se popeli na stolice, gošće su se prepustile plesu... Šampanjac je tekao u potocima. I torte su bile za pamćenje. Jedna, visoka skoro dva metra, bela, elegantna, a druga crvena, teška trideset kilograma, identična onoj koju je na svadbi imala Eva Longorija.

Venčanje Jelene i Duška - Luda žurka na bazenu

Kulminacija zagrejane atmosfere bilo je skakanje u bazen, koje su najodvažnije zvanice sa zadovoljstvom prihvatile. Duško je u nekom trenutku dohvatio mikrofon i svojoj dragoj otpevao stih “Devojke vole dijamante”, a onda i sam završio u vodi. Zabava je potrajala do svitanja, kada su i oni najuporniji teška srca shvatili da je vreme da se krene kući.

‒ Duško je čovek mog života. On je sve ono o čemu sam potajno maštala ‒ poverila nam je tada Jelena.

U braku koji traje 14 godina dobili su dve ćerke, Atinu i Niku. Svašta su prošli zajedno, ali je lepih trenutaka ipak bilo mnogo više. Da li će uspeti da ispoštuju zavet koji su tog 28. juna dali matičaru, ono čuveno „dok nas smrt ne rastavi“, znaćemo do sledećeg Vidovdana. Arhiva Hello! Arhiva Hello! Arhiva Hello!