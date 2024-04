Došlo je do razvoda, Dijana je krivicu prebacila na mene, žao mi je što je sve tako ispalo

Dijana Đoković oca krivila za razvod

Zdenko Žagar, otac Dijane Đoković, požalio se medijima kako mu je porodica zabranila da se oglašava u javnosti.

‒ Ja bih rado pristao, ali porodica mi brani da se oglašavam. Ne znam šta im smeta kad sve pričam lepo i kažem onako kako jeste, ali mi oni ne dozvoljavaju. Jako su se naljutili na mene – ispričao je deda Novaka Đokovića, koji je svojevremeno dao ispovest o slavnom teniseru, ali i o odnosima unutar porodice.

Ata Images/Antonio Ahel

Otac Dijane Đoković živi u beogradskom naselju Čukarica, a jednom prilikom je otkrio da unuka ne viđa često.

‒ Ovde nema nikog osim mene, knjiga i fotografija na zidu. Deca su otišla na svoju stranu. Od prve supruge, Dijanine majke, sam se razveo, a druga supruga živela je sa mnom, ali je preminula 2017. godine. Od tada sam sam. Zbog toga mi svako društvo prija – ispričao je Zdenko Žagar svojevremeno, prenosi Scandal!.

‒ Po nacionalnosti sam Hrvat, rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, takođe je rođena u istom mestu. Tamo smo se i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, a ona je još pohađala školu, pa smo se posle, kad mi se pridružila, venčali. Tako se rodila Dijana, pa Sanda – pričao je deda Novaka Đokovića.

Privatna arhiva

‒ Svašta se izdešavalo u našim porodičnim odnosima. Nisam mnogo učestvovao u Novakovom odrastanju. Pre nego što je rođen, ja sam četiri godine bio u Prištini. Bivša supruga i deca živeli su u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom.

‒ Posle sam se razveo, pa sam bio prinuđan da se malo distanciram od porodice. Kontaktirao sam ja sa njima, ali to nije bilo to. Dijana je mene krivila za razvod i to ne može da mi oprosti. Smatram da je za razvod uvek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je i žena kriva. Žao mi je što je sve tako ispalo – zaključio je Žagar.