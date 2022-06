Kvartet snova Miljane Gavrilović: Uživam da brinem o deci i kući, ništa mi ne predstavlja opterećenje

Miljana Gavrilović uživa u svakom segmentu porodičnog života, vešto balansirajući između obaveza kod kuće i onih na radnom mestu



Sa Miljanom Gavrilović i njenom porodicom družili smo se pre dve godine, kada nas je glumica upoznala sa tek rođenim sinom Vukadinom i dvogodišnjom ćerkom Mionom. Podršku joj je tada, kao i sada, pružao suprug Miloš Ivović, za koga u šali kaže da se toliko izveštio da bi mogao da pričuva još četvoro dece. Njih dvoje skoro celu deceniju koračaju jedno uz drugo, uz mnogo ljubavi, poštovanja i međusobnog razumevanja, a na pitanje šta se promenilo otkako smo ih poslednji put videli Mijana odgovara:

Boško Karanović

‒ Deca su porasla, pa je sve mnogo lakše, a i ja sam se vratila poslu. Imam prilično bogat pozorišni raspored, snimila sam i film i seriju. Moram priznati da sam imala dosta sreće sa sinom i ćerkom u njihovom najranijem uzrastu. Lepo su spavali, nisu ih mučili grčevi, nisu plakali dok su im rasli zubići, sve je nekako prošlo bezbolno. Kada je Vukadin malo ojačao, počela sam da razmišljam o povratku na scenu. Miloš je informatičar, i pošto ima stalni posao i fiksno radno vreme, uglavnom je zauzet pre podne, dok ja imam obaveze kasnije. Samim tim odlično se dopunjujemo.

Ponekad nam dođe njegova mama iz Leskovca da nas malo odmeni, ali uglavnom sve radimo sami. Ja istinski uživam da brinem o deci i kući, svakodnevno kuvam ručak. Kada me pitaju kako sve stižem, tim pre što deca ne idu u vrtić, ne znam šta da odgovorim. Meni ništa ne predstavlja opterećenje. Mislim da je to samo pristup životu: ako smatraš da će ti biti lako – biće, ako se stalno na nešto žališ – problemi će se nizati. HELLO!

Miljana Gavrilović je super mama

Miljana i Miloš maksimalno su posvećeni sinu i ćerki, koju će na jesen upisati u vrtić.

‒ Smatramo da bi u prvim godinama života deca trebalo da budu u porodičnom okruženju, uz roditelje. Posle četvrte dovoljno su zreli da se odvoje i prihvate neku obavezu. Miona je, inače, bez ičije pomoći toliko dobro savladala engleski jezik da ga govori jednako dobro kao srpski. I sami smo bili iznenađeni tim saznanjem ‒ priča nam mlada mama.

‒ Između dece je dve godine razlike, što je dovoljno da mogu da se igraju zajedno. Istina, nekad se slažu kao pas i mačka, ali uglavnom su u ljubavi. (smeh) Miona je divna devojčica, plemenita, razumna, strpljiva, pa ume i da popusti bratu koji je vrlo živahan. Preko dana se zaigraju i po nekoliko sati, što meni ostavlja mogućnost da završim obaveze.

Boško Karanović

Pre nekoliko dana imali su zajedničku rođendansku proslavu u igraonici.

‒ To je bila prva Vukadinova rođendanska žurka. Prethodne dve godine nismo hteli da rizikujemo i okupljamo veći broj ljudi, ali čim se korona smirila i mi smo se opustili. Celo Mionino društvo je sada i Vukadinovo. (smeh) Naravno, kao i ranijih godina, moja klasa nastavila je tradiciju druženja, pa se viđamo u svim važnim prilikama. Nekad nam nije ni potreban povod, dovoljno je da Miloš Biković dođe iz Rusije ili Jelisaveta Orašanin iz Italije, pa da se nađemo. Najčešće se srećem sa Ninom Janković, koja mi je i najbliža, što ne treba da čudi ako se ima u vidu da smo u studentskim danima bile cimerke.

Ni Miona ni Vukadin nisu imali specijalne rođendanske želje.

‒ Pratimo njihova interesovanja i trudimo se da im udovoljimo tokom cele godine, a ne samo za rođendan. Istina, nismo ni od roditelja koji decu obasipaju igračkama, već gledamo da uvek imaju ono što je primereno njihovom uzrastu. Besmisleno je kupovati im nešto za šta nisu spremni. Miona je, recimo, dugo odbijala da vozi bicikl, a mi nismo insistirali. Ne želim ništa da im namećem, čak ni šta će obući. Neka uživaju u slobodi koju im detinjstvo omogućava. Vodu obožavaju, pa koristimo svaku priliku da ih odvedemo na bazen, a uskoro će i na more.

HELLO!

HELLO!/Eva Čubrović Boško Karanović