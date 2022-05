Slučajnost ili snažan otisak sudbine: Datum rođenja, a potom i datum smrti Dragana Nikolića kriju neverovatnu stvar

Datum rođenja Dragana Nikolića krije neverovatnu činjenicu

Dragan Nikolić, jedan od najvećih srpskih glumaca, preminuo je pre šest godina, tačnije 11. marta 2016. Međutim, malo je poznato da je sa ovog sveta otišao na desetogodišnjicu smrti Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsednika Srbije i SFRJ.

Ovaj podatak ne bi bio posebno zanimljiv da se njih dvojica nisu rodili na isti dan. Datum rođenja Dragana Nikolića je 20. avgusta 1943, a Slobodana Miloševića 20. avgust 1941. godine.

Iako je razlika među njima bila mala i obojica su bili vodeći u profesijama kojima su se bavili, nikada se nisu sreli.

– Ono što je zanimljivo u vezi s mojim rođendanom, taj 20. avgust bio je rođendan i predsednika Slobodana Miloševića, jedino što je on bio dve godine stariji. U vreme kada je to bilo i opasno reći, kada je bio na vlasti, zvali su me novinari koji su znali da smo rođeni istog dana. Zvali su me i pitali šta bih poručio predsedniku za rođendan. Rekao sam da mu želim ono što i sebi, puno zdravlja i da što pre ode u penziju. I nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. To su objavili, ali mi nije falila dlaka s glave – rekao je jednom prilikom Dragan Nikolić u intervjuu za subotičku televiziju K23.