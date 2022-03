Srce je konačno prelomilo: Njih je Marjan Vajda stavio ispred Đokovića, vreme je za novi početak

Porodica Marjana Vajde sada je na prvom mestu

Marjan Vajda više nije trener Novaka Đokovića. Vest da se uspešan duo rastaje posle 15 godina potresla je sportsku javnost, ali slovački teniski stručnjak objasnio je svoje razloge.

Posle neuspeha na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. Vajda je odlučio da odustane od profesionalnog tenisa i pozabavi se drugom stranom „belog sporta“ ‒ trenerskom. Novak je upravo u tandemu sa njim osvojio svih dvadeset grend-slem trofeja i još na desetine drugih turnira.

Getty Images

Simpatični Slovak, sa prebivalištem u Bratislavi, u martu puni 57 godina. Oženjen je i ima dve ćerke Nikitu i Nataliju, koje su nasledile njegov sportski gen i bave se, pogađate, tenisom. Upravo je porodica razlog što Vajda poslednjih sezona nije mogao da prati Đokovića na baš svim turnirima, pa ga je menjao Goran Ivanišević.

Profimedia

No, Marjan i Novak imaju poseban odnos. Slavni teniser, donedavno prvi reket planete, pre tri godine je sa suprugom Jelenom bio specijalni gost na svadbi Vajdine ćerke Nikite. Prekinuo je pripreme i otputovao u glavni grad Slovačke kako bi prisustvovao venčanju. Kada se, posle nedavnog haosa u Australiji, našao na udaru celog sveta, Nikita je objavila fotografiju sa venčanja na kojoj se vidi kako grli Novaka i napisala: „Nije samo najveći šampion, već nadasve ljudsko biće sa velikim srcem, inspirativna i jedinstvena osoba“.

Nikita ima 33 godine i dvoje dece, a posle teniske karijere se, kao i njen otac, posvetila radu sa igračima, uglavnom mladim nadama. I Vajdina mlađa ćerka Natalija, kojoj je 27 godina, postala je mama. Instagram

Porodica Marjana Vajde bila je u sigurnim rukama supruge Ingrid

Da ne zaboravimo i najvažniju damu u životu slovačkog stručnjaka. Ona se zove Ingrid, a sudbonosno „da“ izgovorio joj je 1988. godine.

‒ Upoznao sam je na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje kada sam radio prijemni ispit. Osvojila me je izgledom, izražajnim očima i prirodnim, pomalo provokativnim osmehom. Plus je bio i to što smo oboje voleli sport. Zabavljali smo se tri godine pre nego što smo se venčali. To je zaista lep brak, ona ima razumevanja za moja duga odsustvovanja i stalna putovanja. Tačno zna šta treba da uradi kako bi porodicu držala na okupu. Divan je osećaj pripadnosti koji svi imamo – rekao je svojevremeno za Večernje novosti.

Instagram

Iako je Novak po objavljivanju prestanka saradnje istakao da će on uvek biti deo njegove porodice, Vajda je očigledno žarko želeo da se više posveti svojoj, pogotovo unucima kojih je trenutno troje.

Instagram