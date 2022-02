Terala sam mamu da se uda za Joksimovića: Anastasija otkrila detalje tajne ljubavi Cece i Željka

Ceca Ražnatović i Željko Joksimović dugogodišnji su prijatelji, a sudeći po rečima Anastasije Ražnatović nekada su bili više od toga. Naime, ćerka folk zvezde prilikom gostovanja u emisiji Ami G Show otkrila je malo poznate detalje njihovog odnosa.

‒ Željko Joksimović mi je bio super. Sećam se da sam terala mamu da se zabavlja sa njim jer sam ja premlada za njega – poverila je Anastasija Ognjenu Amidžiću, ali i milionima gledalaca.

Story arhiva

Ceca Ražnatović i Željko Joksimović svojevremeno su se intenzivno družili, a poznavaoci estradnih prilika tvrde da su se neko vreme i zabavljali, ali ta priča nikada nije potvrđena. Folk zvezda je jednom prilikom ispričala kako su se upoznali.

‒ Vrlo mlada počela sam da nastupam na takmičenjima pevača‒amatera. Tu sam, na primer, srela Batu Zdravkovića, mog kolegu, kao deca smo se upoznali. Ja sam imala osam, a on devet godina. Potom sam srela Joksimovića, ali on je bio na takmičenju za prvu harmoniku u Sokobanji. U vreme stare Jugoslavije to je bio ogroman događaj ‒ ispričala je Ceca u emisiji „Ekskluzivno“ i istakla da je za Željka vežu divne uspomene i da je njihovo prijateljstvo za ceo život.