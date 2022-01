Venčali su se posle šest meseci veze, a deset godina čekali na potomstvo: Ovo je suprug Nele Mihailović sa kojim slavi četvrt veka ljubavi

Nela Mihailović i Vladimir Petričević slave 25 godina braka

Glumica Nela Mihailović i kompozitor Vladimir Petričević pravi su dokaz da postoji ljubav na prvi pogled. Vezu su počeli pet dana po upoznavanju, verili su se posle dva meseca, a venčali nakon šest. Nedavno su obeležili 25 godina braka, u kome su dobili ćerke Martu i Petru.

U razgovoru za novi broj magazina Glorija Nela i Vladimir objašnjavaju kako je prihvatanje tuđih mana, jednako kao i vrlina, prečica do skladnog odnosa.

‒ Ako među partnerima nema ljubavi, razumevanja i podrške, džaba sve drugo. Lepo je kad radiš posao koji voliš i koji te ispunjava, to je privilegija koju nemaju svi. Problem nastaje kad oboje radite mnogo i kad vam je potrebna ozbiljna organizacija, posebno kad dođu deca. Nas dvoje smo deset godina bili sami pre nego što smo dobili ćerke. Oduvek smo ih želeli, ali tako se namestilo. Za to vreme veoma dobro smo se upoznali, prošli sve ono što ljudi treba da prođu da bi ostali zajedno. Imali smo dobre i loše faze, uspone i padove. Iskreno, ne verujem u priče o idealnim vezama jer život nije takav – smatra Vladimir. Nela je, s druge strtane, uverena da ne postoje pravila i tajne za uspešnu vezu, ali da je, uz ljubav i poštovanje, izuzetno važno prihvatanje drugačijeg mišljenja:

Luka Šarac

‒ Niko od nas nije savršen. Lako je pristati na vrline, ali trebalo bi prihvatiti i partnerove mane. Uvek je vrlina mnogo više nego mana, što život udvoje čini lakšim. Teško mi je da pričam o svojim manama, umem da budem neodlučna pa sam u nekim svakodnevnim situacijama, kao što je, na primer, kupovina, teška i sebi i drugima. Često se samo okrenem i odustanem kad me uhvati to moje merenje šta i kako. Takođe sam tvrdoglava, ali mislim da mi je jedna od najvećih vrlina što sam vrlo tolerantna, pristajem na ljude takve kakvi jesu i ne merim ih po sebi. To mi je valjda dato rođenjem i to negujem. Na vreme sam shvatila da je ta osobina veoma važna, ne samo za brak nego i u odnosima sa decom, porodicom, prijateljima. Ne krećem od onog „ja bih to tako“ već dopuštam da drugi budu različiti i poštujem to. Sve se svodi na toleranciju, poštovanje, podršku i pristajanje – ispričala je Nela za novu Gloriju.

Screenshot

Nela Mihailović i Vladimir Petričević ponosni su roditelji dve ćerke

Ćerke su nasledile Neline i Vladimirove umetničke gene. Marta je umetnička duša, posle završene niže muzičke škole, na odseku klavira, upisala je džez odsek pevanja u muzičkoj gimnaziji „Stanković“ i već komponuje i piše pesme.

‒ Petra je naše malo sportsko čudo. Veoma je nadarena i još se traži, luta. Ona je uvek nasmejana i šarmantna, obasja svaku prostoriju u koju uđe. Obe su mlade, šta god da odaberu, bićemo im podrška, najvažnije je da one budu srećne i zadovoljne svojim izborom – zaključuju ponosni roditelji.