Dragana Dabović predstavlja svoju preslatku porodicu: Milan, Bjanka i Noa su njeno sve posle gubitka mame i tate

Mnoge stvari se menjaju, ali novogodišnje fotografisanje je nešto bez čega Dragana Dabović ne može da zamisli prazničnu sezonu. Razlika je samo u tome što su do sada na idiličnim fotografijama bile ona i njena ćerka Bjanka, a sada imaju društvo – tu su njen partner Milan i njihov petomesečni sin Noa, za koga kaže da je „bebole“ za poželeti: blažen, dobar, znatiželjan, tih i miran, osim kada je gladan. Posle konstatacije da bi ga baš takvog stvorila da je imala čarobni štapić, glumica koju ćemo narednih dana gledati u seriji „Čudne ljubavi“ ispričala nam je kako se snalazi sa dvoje dece.

‒ S ponosom mogu da kažem da su u vodu pali strahovi kako će Bjanka prihvatiti bebu, budući da je četiri i po godine imala punu pažnju i da je sva ljubav bila usmerena ka njoj. Predivna je, uviđavna i jako pažljiva sestra. Imam utisak da joj je ta uloga pripala još dok se Noa „krčkao“ u stomaku i, kad je on stigao, samo je počela da primenjuje sve što smo joj tada pričali. Priznaću da mi je pao kamen sa srca kada sam videla toliku ljubav prema njemu.

Vama je ova godina bila neobična jer je bilo i divnih i veoma teških dana. Početkom jula rodio se Noa, a krajem septembra preminuo vam je otac. Kako ste uspeli da pronađete ravnotežu, uprkos emocijama koje su išle iz jedne u drugu krajnost?

‒ Uglavnom sam usmerena na Bjanku i Nou i njihove potrebe, pa mi to ne dozvoljava da mnogo razmišljam o jednom od najtežih perioda u životu. Oni ničega nisu svesni, trebaju im ljubav, toplina i mamin mir u duši, jer samo tako i oni mogu da budu srećni. Kad se dan umiri, a ja ostanem sama sa sobom, teško je, mnogo teško... Sigurna sam da neće proći još dugo, dugo. Izgubila sam jake temelje, a dalje idem kako znam i umem, uz mog Milana, Bjanku i Nou. Oni pune te ogromne rupe u mom životu koje su ostale posle gubitka mame i tate.

Često u komentarima postova pokazujete zahvalnost za ono što vam je dato, a nikada nema ljutnje zbog onoga što vam je oduzeto. Nije lako imati takav stav.

‒ Kada se naljutim na realnost, kažem: “Ne želim ništa od života, samo da mi ne uzme više nikoga koga volim”. Onda se isplačem, olakšam dušu, udahnem i pomislim: “Bože mili, pa vidi šta ja imam – zdravu porodicu koja se bezrezervno voli, a to sam svojim rukama stvorila”. Kažem i “pobogu, Dragana, nije sve do tebe, nešto je i do Božje volje”. Stvarno to mislim, a odatle potiče i zahvalnost na zdravlju onih za koje živim i uz koje moj život ima smisla, na istinitim odnosima, na prijateljima i sestrama koje su tu za mene i ja za njih, bez obzira kroz koja iskušenja prolazila.

