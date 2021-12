Lola i Mila ga obožavaju: Ovo jelo Kristina Ćetković u svom domu nikada ne kuva, domaćice će sada skočiti

Kristina Ćetković otkriva ko se bolje snalazi u kuhinji

Zahvaljujući gastro-kanalu “Remek-jelo” dobili smo ekskluzivnu priliku da zavirimo u porodičnu kuhinju pop zvezde Sergeja Ćetkovića. No, u toj prostoriji glavni šef je njegova supruga Kristina. Odavno znamo da je pasionirani fotograf, njeni snimci našli su se i na omotu njegovog albuma “Dva minuta”, zajedno su pre tri godine predstavili crtani film „Lola i Mila“, nastao na osnovu slikovnice koju je Kristina osmislila, a prošlog septembra na “Jutjub” nebu pojavio se kanal “Remek-jelo”, gde nam je otkrila da se sjajno snalazi i u kuhinji. “Siguran sam da ta priča ima svetlu budućnost”, rekao nam je Sergej u nedavnom intervjuu, a na pitanje kako se rodila ideja da postane „jutjuberka“, njegova supruga odgovara:

‒ Tokom lokdauna sam kuvala i recepte postavljala na privatan „Instagram“ profil, koji prate samo moji prijatelji i porodica. Čim bi recept bio komplikovaniji, stizalo mi je bezbroj pitanja – kako ovo, kako ono... Kad bih se umorila od objašnjavanja, govorila sam: “Otvoriću kanal samo zbog vas”. Slušajući me, Sergej je odmah rekao “hajde”, ali ja nisam razmišljala o tome. Međutim, posle nekog vremena saopštio mi je da za dva dan stiže kamerman i da bi trebalo da odlučim šta ću da kuvam. On je smislio ime “Remek-jelo”, doduše iz trećeg pokušaja. Nije mi se dopalo ni prvo, ni drugo, mada su svi govorili da je super. Zvao je čak našeg prijatelja koji radi u marketinškoj agenciji, pa smo nas dvoje razgovarali kao na intervjuima za posao, počev od onoga kako se osećam dok kuvam. Mesec dana kasnije Sergej mi je rekao: “Smislio sam novo ime, ali tebi se sigurno neće dopasti”. Međutim, kad sam čula “Remek-jelo”, oduševila sam se.

Da li vaše zanimanje ima bilo kakve veze sa gastronomijom?

‒ Ekonomista sam po obrazovanju, smer marketing, a u svetu kuvanja sam amater. Kad smo se Sergej i ja venčali, ništa nisam znala da skuvam. Budući da mi je majka pre podne bila na poslu, stalno sam zvala babu da mi kaže kako se šta sprema, ali s vremenom su moja jela bila sve bolja. Sada, kada kuvam za “Remek-jelo”, najteže mi je da napišem recept. Kad to najzad uradim, onda još nekoliko puta spremim obrok po njemu, da se ne bi slučajno desilo da nešto pogrešim, pa da ljudima koji me prate propadne ručak.

Kristina Ćetković pasulj ne kuva

Postoje li jela koja nikada ne spremate, već ih jedete samo van kuće?

‒ Iako se kaže “prosto k'o pasulj”, niti volim da ga kuvam, niti umem. Pošto ga deca rado jedu, obično ga naručim.

Kako se vaš suprug snalazi u kuhinji?

‒ On kuva nekoliko jela, i to stvarno dobro. Budući da mu je posao stresan, to mu je kao relaksacija. Kada kući dođe nervozan, uglavnom odmah ode u kuhinju da spremi ručak ili večeru, a ne mrzi ga ni da uveče napravi pitu za ujutru. Super su mu i paste i gambori na buzaru.

Koji je vaš recept najbolje prošao kod pratilaca, a šta je najdraže ćerkama Loli i Mili?

‒ Žene najčešće komentarišu recepte za krofne, kiflice, slatkiše uopšte, a ja najviše volim da spremam ribu, lignje, gambore, jer su mi draži morski specijaliteti. Lola i Mila, kao i sva deca, obožavaju slatkiše. Uveče, kad im dođu drugarice, često čujem: “Molim te, napravi nam krofne”. Navikle su da je mama uvek raspoložena za ispunjavanje želja, bez obzira na to koliko je sati. Dešavalo se da Sergej i ja treba negde da budemo u devet, a da u sedam počnem da pravim princes-krofne.

Svojevremeno ste rekli da Lola ima vrlo blagu narav, a da je Mila bundžija. Da li bundžija izvuče više koristi?

‒ Tako je bilo kad su bile bebe. Lola je bila neverovatno dobra, a kad bi zaplakala, pitali smo se šta se dešava. Za razliku od nje, Mili ništa nije bilo po volji, stalno je plakala. Često sam ih snimala. Kad joj danas pustim te snimke, pita zašto se tako ponašala. (smeh) Bila je mnogo nemirna kao beba, ali sada je stvarno dobra.

Bliži se pubertet. Jeste li “duboko udahnuli”?

‒ Da znate da jesam, tim pre što je pretpubertet već počeo. Tačno vidimo kako im se menja ponašanje, a najviše reaguju kada im se oduzme telefon. Od toga nema veće kazne! Propast sveta. Kažem im: “Sledećih pet dana nema mobilnog”, ali već sutra razmišljam kako će na odmoru, svi će imati telefon, a ona neće... Međutim, ne mogu ni da pogazim reč. Vrlo retko se desi da izdrže punu kaznu. Izlazna strategija mi je “ako to uradiš, poništiću odluku”. Sergej i ja moramo ga glumimo dobrog i lošeg policajca.

Šta ste vi?

‒ Baš sam stroga, jer mora da se zna reda. Nezamislivo mi je da naša deca ne budu lepo vaspitana. Malopre sam negde pročitala kako nama u školi nije trebalo građansko vaspitanje jer smo imali kućno. Nažalost, novo vreme je donelo nova pravila.

