Savršena porodična slagalica Jelene Simić: Razlika od 18 godina nije prepreka za ljubav

Voditeljka Jelena Simić iskreno govori o braku, 18 godina starijem suprugu i ljubavi kao jedinoj meri koje se oboje drže

Kada smo se poslednji put sreli sa Jelenom Simić, u februaru, predstavila nam je četvoromesečnog sina Aleksu, a to je ujedno bilo prvo javno pojavljivanje voditeljke “Slagalice” posle duže vremena. Pre nekoliko nedelja zaključila je porodiljsko bolovanje i ponovo stala pred kamere, što nije prošlo bez medijske pažnje, a mnogi su se dotakli i činjenice da je njen suprug Dragan Simić “znatno stariji”. U intervjuu za HELLO! Jelena otvoreno govori o braku, razlici u godinama, ćerki Uni i sinu Aleksi.

Razgovor smo počeli podsećajući na njenu izjavu s početka godine, dok se još uhodavala sa novim članom porodice. Tada nam je rekla:

Srđan Bosnić

‒ Pre neki dan sam otišla na sastanak, tri sata sam bila van kuće. Imala sam osećaj da sam se baš zadržala, grizla me je savest.

Da li se u međuvremenu opustila ili, možda, veštije kombinuje porodični i poslovni život?

‒ Kada se beba rodi, prvih nekoliko meseci svaka majka oseća da je njeno prisustvo neophodno. Neprocenjivi su i neuporedivi sa bilo čim ti prvi trenuci koje sam provela sa Aleksom, kao i svojevremeno sa Unom. Uživala sam u ušuškanosti, toplini i najlepšem mirisu na svetu, mirisu bebine kože. Svaki susret sa spoljnim svetom mi je bio suvišan. Iako je Aleksa prava mamina maza, što se može videti i na fotografijama koje objavljujem na „Instagramu“, ne pada mu teško kada se odvoji od mene. Svaki dan me s osmehom ispraća na posao, mahne rukom i nastavi da se igra, jer je okružen pažnjom i ljubavlju svih članova porodice. Dobro smo se organizovali, pa razloga za brigu nema.

Pre nego što ste ostali u drugom stanju dobili ste priliku da vodite “Slagalicu”, jednu od najgledanijih emisija na „Radio-televiziji Srbije“. Ipak, niste ni pomišljali da pred kamerama ostanete što duže i “iskoristite šansu”.

‒ Povukla sam se bez mnogo razmišljanja jer je u to vreme izbila pandemija i uvedeno je vanredno stanje. Pod takvim okolnostima, jednostavno, nisam htela da rizikujem. Najvažnije mi je bilo da budem dobro, da rodim živo i zdravo dete. U tim mesecima trudnoće zapravo smo svi bili kod svojih kuća i nisam imala osećaj da išta propuštam. Srđan Bosnić

Voditeljka Jelena Simić porodicu uvek stavlja ispred svega

Jeste li brinuli da li će vas ta pozicija čekati kad se vratite sa porodiljskog, što je večito pitanje koje muči trudnice i mlade majke bez obzira na to kojim se poslom bave?

‒ “Slagalica” me je sačekala i drago mi je zbog toga. Pre svega, čast mi je što sam deo najgledanije emisije na ovim prostorima.

Da li su vas povredili naslovi: “Ovo je muž voditeljke 'Slagalice' koji je nekoliko decenija stariji od nje, a uz to je i uticajan”?

‒ „I always did it my way!“ Nikada nisam radila ono što su drugi od mene očekivali. Svet gledam širom otvorenih očiju i pažljivo osluškujem samo svoje srce. Uvek sam “gazila po liniji”, kao što peva Džoni Keš. To je razlog više što sam danas zadovoljna žena. Upoznala sam ljude koji za svoje želje nisu imali hrabrost. Ispunili su očekivanja drugih jer im je tako bilo lakše. Vidim ih, nisu srećni. Dragan je stariji od mene 18 godina, ne tri decenije kao što su pojedini navodili. Zajedno smo 17 godina, imamo dvoje divne dece. Da nema ljubavi i razumevanja, sigurno ne bismo opstali toliko.

Srđan Bosnić

Kada se u prvi plan stavi razlika u godinama, uvek ostaje prostor za nagađanje da veza nije zasnovana na ljubavi, već određenom interesu.

‒ Naš brak je zasnovan isključivo na ljubavi. Dragan i ja smo dom gradili zajednički. Što se karijera tiče dešavalo nam se da je sredina upućivala otrovne strelice na jedno od nas preko leđa onog drugog. Nije tu bilo nikakve koristi. Jedina mera do koje mi držimo je mera ljubavi.

Svako ko poznaje vašeg supruga reći će da je ne samo obazovan, već i džentlmen, a i maksimalno je posvećen porodici.

‒ Dragan je živa enciklopedija. Imponuje mi da živim sa tako pametnim i duhovitim čovekom. Stalno se šali, često i na moj račun. Poseduje ogromnu energiju i ljudsku dobrotu, a na prvom mestu je savršen otac našoj deci. Svako razočarenje lakše podnesem sa njim. Velika mi je podrška. Vole ga i moji prijatelji, uvek mi napominju da ne dolazim bez njega. (smeh)

Jedan od razloga što ste i danas toliko zaljubljeni u supruga je i to što vam je, i kad niste bili zadovoljni izgledom ili kilažom, govorio: “Nikad nisi bila lepša”.

‒ Moj muž jednostavno ume sa rečima. (smeh) Ne bih mogla da volim čoveka koji bi mi stavljao zamerke na moj fizički izgled. Normalno je da ne izgledate uvek onako kako biste želeli, da kilaža premaši vašu uobičajenu, ali niko nema pravo da vam na to ukazuje. Naši ljudi imaju običaj da kada se sretnu otvoreno kažu: što si propao ili što si se ubucio, i veruju da su iskreni i dobronamerni. Ne, nisu. Nepristojni su.

Nastavak intervjua sa Jelenom Simić pronađite u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od petka, 17. decembra

HELLO!