Sreća Ivane Selakov nikad veća, pevačica podelila divne vesti (foto)

Ćerka Ivane Selakov je neodoljiva

Ivana Selakov ovih dana srećnija je nego ikada. U prelepom porodičnom domu u Beogradu prilično je veselo i čestitke pristižu sa svih strana jer mala Kruna slavi treći rođendan.

Za razliku od prošle, kada je slavlje bilo u krugu porodice, ove godine pevačica i njen dugogodišnji emotivni partner Predrag Mirković odlučili su da ćerki prirede pravi rođendanski parti žurkom u igraonici.

Instagram

Ćerka Ivane Selakov bila je zvezda večeri, a veliki broj njenih drugara došao je da zajedno proslave nasrećniji dan. Instagram

Iako ponosna mama na svom profilu na „Instagramu“ povremeno objavljuje ćerkine fotografije, pratioci su oduševljeno komentarisali koliko je devojčica porasla.

Instagram

Ivanina borba za potomstvo trajala je dugo, a pobeda je došla u najboljem trenutku.

‒ Baš tako. Kruna se rodila u pravo vreme, došla je u pravim godinama i za mene i za Peđu. Bili smo potpuno spremni za nju. Znam mnoge situacije kada najveći teret ostane na majci koliko god da oba roditelja vole svoje dete. Očevi ili mnogo rade, ili se plaše da nisu dovoljno vični, ili smatraju da taj posao treba da obavlja mama. Peđa je otac kakav se samo poželeti može. Preuzeo je na sebe mnogo obaveza, ali ne zato što ja to tražim, već on sam to želi. Ponosna sam na njega što je toliko odgovoran. Uživam kada ih gledam zajedno, njih dvoje imaju neki poseban odnos. On nju jednostavno obožava ‒ rekla je Ivana u intervjuu za magazin HELLO!.