Ivana Selakov ovih dana srećnija je nego ikada. U njenom prelepom domu, u Beogradu, prilično je veselo i čestitke pristižu sa svih strana, jer njena ćerka Kruna slavi svoj 2. rođendan.

– Od svih slika koje imam, teško je odabrati pravu za današnji dan. Srećan 2. rođendan mojoj najvećoj ljubavi na svetu. Da budeš uvek zdrava i srećna – uputila je Ivana čestitku svojoj naslednici zbog koje ne skida osmeh sa svog lica.

Ivanina borba za potomstvo trajala je dugo, a pobeda je, izgleda, došla u najboljem trenutku.

– Baš tako. Kruna se rodila u pravo vreme, došla je u pravim godinama i za mene i za Peđu. Bili smo potpuno spremni za nju. Znam mnoge situacije kada najveći teret ostane na majci, koliko god da oba roditelja vole svoje dete. Očevi ili mnogo rade, ili se plaše da nisu dovoljno vični, ili smatraju da taj posao treba da obavlja mama. Peđa je otac kakav se samo poželeti može. Preuzeo je na sebe mnogo obaveza, ali ne zato što ja to tražim, već on sam želi. Ponosna sam na njega što je toliko odgovoran. Uživam kada ih gledam zajedno, njih dvoje imaju neki poseban odnos. On nju jednostavno obožava – rekla je Ivana nedavno u intervjuu za magazin “HELLO!” i opisala kako je izgledao trenutak kada su sa bebom iz porodilišta stigli kući:

– Kada smo ušli u stan, Peđa i ja smo se pogledali i rekli: to je to, konačno se desilo ono što smo toliko želeli. Osećaj je neopisiv. Dugo smo maštali i pričali o tome kako će sve izgledati kada je dovedemo kući, kada konačno bude sa nama. Zamišljali smo kako je stavljamo u krevetac, kako je kupamo i mazimo. A kada smo shvatili da se to najzad dešava, izgledalo je potpuno nestvarno. Bilo je izuzetno emotivno i zaista mogu da kažem da je to najlepši osećaj na svetu.