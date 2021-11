Umesto slavlja, velika nesreća: Muž Doris Dragović za dlaku izbegao smrt, živ je zahvaljujući njoj

Muž Doris Dragović samo se uhvatio za grudi i pao

Poslednjih dana 2018. godine Doris Dragović spremala se za nastup u najluđoj noći. Međutim, lepu prazničnu atmosferu pokvarila je velika porodična drama. Bilo je to 26. decembra u večernjim satima, posle lokalnog turnira u malom fudbalu. Suprug lepe splitske pevačice Mario Budimir odjednom se srušio u restoranu. Uhvatio se za grudi i pao.

Muž Doris Dragović odmah je hospitalizovan, lekari su se borili za njegov život

Do medija je ubrzo dospela informacija od koje se ledila krv u žilama – proslavljeni vaterpolista i nekadašnji kapiten kluba „Jadran“ hitno je prebačen u bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život. Srećom, sve se dobro završilo.

‒ Da sam bio sam, da mi je pozlilo negde na ulici, verovatno bi se dogodilo najgore, bio bih gotov. Teško mi je i da pomislim, ali to je tako. Priskočili su mi u pomoć prijatelj Sizgo, fizioterapeut fudbalera „Hajduka“ Domeniko Sizgoreo, i doktor Mladen Buotić. Tri puta su me vraćali u život i uložili nadljudske napore... Kažu da me je spaslo to što mi mozak ni sekundu nije ostao bez kiseonika. Hitna pomoć me je brzo prebacila u bolnicu. Zahvaljujem prijateljima, zahvaljujem Bogu što me spasao. Da nisu bili oko mene od prvog trenutka, bilo bi fatalno – ispričao je „Slobodnoj Dalmaciji“ Mario Budimir, sportska legenda Splita.

Bio je to infarkt. Operisali su ga i ugradili mu dva stenta, brzo se uspešno oporavio, a za to zasluge ima i njegova supruga, sa kojom je u braku od 1990. godine.

‒ Prvo što sam čuo kada sam se probudio iz kome bio je glas moje Doris, kroz san... Onda sam prepoznao i glas našeg sina Borne, brata Zlatana. Polako sam se vratio među žive. U međuvremenu, ničeg se nisam sećao. Nikad ništa slično nisam doživeo, doktori su danas iznenađeni što sam se dobro oporavio, ali svakako su mi pomogli moja sportska prošlost i snažno telo.

Muž Doris Dragović uspešno se oporavio

I Doris je zajedno sa njim proživljavala teške trenutke. Insistirala je na tome da se oporavlja u miru, da se ne forsira previše, ali Split je mala sredina, svako svakog zna. Kada bi Mario krenuo u laganu šetnju, od njihovog doma do rive bi ga zaustavilo, kaže, bar četrdesetak ljudi.

‒ Svako bi zastao da pita kako sam. To mi je stvaralo dodatni stres i uzbuđenje, pa bih se brzo vratio kući jer sve je još bilo sveže. Nisam ni znao da me toliko ljudi prepoznaje, dirnula me je pažnja.

Od nemilog događaja prošlo je skoro tri godine. Mario se vratio u formu, Doris na koncerte, a život – ide dalje.