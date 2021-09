Ponosni na svoju ljubav: U domu Dragane i Tonija danas se proslavlja 21. godišnjica srećnog braka

Dragana i Toni - godišnjica braka

Dragana Mirković i Toni Bijelić mogli bi da budu zajednički sinonim za srećan brak. Na večnu ljubav zakleli su se 28. septembra 2000. u Beču, ali sve je, po njihovoj želji, prošlo bez pompe.

Kao jedan od najskladnijih parova na estradi, za čiji se odnos nisu vezivali skandali, Dragana i Toni danas se mogu pohvaliti 21 godinom uspešnog bračnog života.

Muzička zvezda svoju sreću nije krila, pa je tim povodom na "Instagram" profilu podelila prelepe uspomene na zajedničkim fotografijama, koje je upotpunila čestitka upućena suprugu Toniju.

- Srećna godišnjica - napisala je Dragana.

Instagram

Jednom prilikom, pevačica je otkrila kako je izgledao taj dan.

‒ Kada je javnost saznala, rekla sam „da, tako je“ i poslala samo jednu našu fotografiju. Venčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Vreme sankcija, niko od moje porodice nije mogao da dođe jer nisam mogla da im obezbedim vizu. Nisam imala mogućnosti za to dok se nisam udala iako je Toni od rođenja austrijski državljanin. Čak ni sva njegova familija nije mogla da prisustvuje. Tako da nas je bilo dvadesetak. Iako su mi nedostajali najdraži, imala sam najlepše i najromantičnije venčanje. Jednostavno, toliko sam iskreno volela i bila srećna, da mi je to bilo sasvim dovoljno.