Razlozi lične prirode: Kanje Vest zvanično promenio ime

Kanje Vest promenio ime

Reper Kanje Vest predao je papire kako bi i službeno promenio ime, prenosi „BBC“. U dokumentaciji koju je priložio sudu u Los Anđelesu naveo je da se na taj potez odlučio iz „ličnih razloga“.

Osim što je skraćenica njegovog pravog imena, Kanje je istakao da novo ime za njega ima posebno duhovno značenje.

Getty Images

‒ Mislim da je „Ye“ najčešće korišćena reč u „Bibliji“, gde znači „you“ („ti“) ‒ izjavio je Vest 2018. godine kada je govorio o svom novom albumu koji je nazvao upravo „Ye“.

‒ Znači, ja sam ti, ja sam mi, to smo mi. Ime je došlo od Kanje, što znači jedan jedini, pa do Ye – to je oličenje našeg dobra, našeg zla, naše konfuzije, svega.

Da se priprema da promeni ime kontroverzni američki muzičar nagovestio je još pre tri godine na „Tviteru“.

‒ Postajem „nekada poznat kao Kanje Vest“. Ja sam Ye.