Leona Paraminski za novi HELLO! progovorila o čudnim snovima pred porođaj (foto)

Leona Paraminski nikad bliže velikom danu

Publika je Leonu Paraminski zavolela kao Milu u seriji “Budva na pjenu od mora”, a ne tako davno gledali smo je kao Mariju Oršić u “Senkama na Balkanu”. Između ta dva projekta život hrvatske glumice bitno se promenio. U maju 2012. na Karibima se udala za Tina Komljenovića, a tri godine kasnije preselili su se u Kaliforniju. On se bavi naukom u domenu elektrotehnike, ona predaje glumu na koledžu u Santa Barbari. Posle niza godina iščekivanja, za tri nedelje postaće roditelji jedne devojčice.

Nedavno su sa svih strana “iskakali” naslovi da ćete se poroditi u istoj bolnici u kojoj je Megan Markl na svet donela ćerku Lilibet Dajanu. Možemo li da zaključimo da će beba imati dobar start?

‒ „Santa Barbara Cottage Hospital“ najbolja je bolnica u okrugu, ali i jedina koja ima porodilište. I da sam mogla da biram, sigurno je da odluke Megan Markl ne bi imale ni najmanji uticaj na mene. (smeh)

Po fotografijama bi se moglo zaključiti da se osećate dobro.

‒ Koliko sam se mučila da ostanem u drugom stanju, toliko mi je trudnoća lepa i laka. Termin je 26. avgust, ali mislim da će beba doći nešto pre mog rođendana, koji je 22. avgusta. Sigurno su mi bili potrebni svi ti hormoni koje trudnoća donosi, a i taj mir, tako da je za mene ovo zaista blaženo stanje.

Privatna Arhiva

Osećate li tremu pred porođaj?

‒ Još nisam došla do faze kada sam potpuno spremna. Imam čudne snove, koji mi nagoveštavaju da se um i telo spremaju za to, ali osećam da imam još malo vremena. Mislim da nikada ne možeš do kraja da budeš spreman i da je to posebno metafizičko iskustvo. I anksiozna sam, i vesela, i uzbuđena, a u isto vreme opuštena.

Pomenuli ste da ste ostali u drugom stanju posle mnogo problema, a još ranije ste rekli da ste se odlučili za vantelesnu oplodnju. Da li ste sve vreme verovali da ćete postati majka?

‒ Uvek sam osećala da će dete stići kada dođe vreme, što ne znači da mi nije bilo teško, pa i da nisam odustajala. Bilo je dana kada sam mislila da možda ipak neću imati tu sreću. Međutim, usred najvećeg lokdauna krenula sam iz Amerike u Hrvatsku zbog vantelesne oplodnje, i trud se isplatio.

Negde smo pročitali da ste vi i Tin zajedno već dvadeset godina.

‒ Toliko je prošlo od upoznavanja, ali među nama se ništa nije dešavalo do 2009. Dotle nije bilo čak ni odlazaka na kafe. (smeh)

Privatna Arhiva

Koliko vam je trebalo da shvatite da je Tin ljubav vašeg života?

‒ Moralo je da prođe neko vreme, što je normalno. U početku smo bili prijatelji, uz već pomenute kafe pričali o životu, postepeno se upoznavali, a onda smo shvatili koliko toga imamo zajedničkog. Ja zaista mislim da je temelj dobre veze prijateljstvo, a onda ide sve ostalo.

Interesantno je da u Ameriku niste otišli kako biste ostvarili svoj “američki san”, već njegov.

‒ Tin je dobio priliku da dođe na jedan od najboljih univerziteta na svetu, kada govorimo o elektrotehnici. Budući da je Los Anđeles blizu, pomislila sam da bih i ja mogla da okušam sreću, mada nikada nisam bila previše optimistična kad je američki san u pitanju, jer mi je bilo jasno da sam već prestara. Sa 35 godina, koliko sam tada imala, ne gradi se karijera u drugoj zemlji, pogotovo ne u Americi, da ne govorimo o Holivudu. Doduše, i ranije sam znala da nisam dovoljno ambiciozna, ali sam ovde to sebi dokazala. No, nije mi žao što smo došli. Da nismo, ne bih srela mnoge ljude, ne bih stekla zanimljiva iskustva, ne bih radila na fakultetu, snimila neke uloge… Otvorili su mi se drugi horizonti. Kad se ukaže prilika da nešto lepo radim na svom jeziku, lako se spakujem i dođem. Tako je bilo i sa ulogom u “Senkama nad Balkanom”.

Jasno je da biste mogli da navedete čitav niz razlika između Amerike i naših prostora, ali šta izdvajate kao najveću?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO! koji je u prodaji od 13. avgusta

Hello!