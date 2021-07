Leona Paraminski otkrila pol bebe: Glumica će se poroditi u istoj bolnici kao Megan Markl

Leona Paraminski otkrila pol bebe, kao i da će imati porođaj kao Megan Markl

Trudna Leona Paraminski odbrojava poslednje dane do porođaja. Dolazak bebe očekuje se krajem avgusta, a postoji mogućnost da to bude baš na glumičin 42. rođendan. Ukoliko se to desi, biće to, bez sumnje, najlepši poklon.

Zvezda serije „Senke nad Balkanom“ otkrila je da će dobiti devojčicu. Jednaku pažnju javnosti privukao je i podatak o bolnici u kojoj će se poroditi, prenosi gloria.hr. Reč je o „Santa Barbara Cottage Hospital“, gde je 4. juna Megan Markl na svet donela ćerku Lilibet Dajanu.

Iako je isprva bilo u planu da se porodi carskim rezom, Leona je u samom finišu trudnoće donela drugačiju odluku.

‒ Imam vrhunsku negu, a u dogovoru sa lekarom sama biram kako ću roditi. Iako sam pre mislila da ću ići na carski rez, sada želim da porođaj bude prirodan, u vodi. Inače sam ljubitelj mora i bazena, plivanje me opušta pa sam ga praktikovala i tokom trudnoće ‒ rekla je.

Podsetimo, put do potomstva Leone Paraminski i njenog izabranika Tina Komljenovića nije bio lak, ali sada sa velikim nestrpljenjem očekuju trenutak kada će se ostvariti kao roditelji.