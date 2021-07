Mira Banjac: Čuvam glavu jer ona “telefonira” svemu

Mira Banjac, legenda jugoslovenske i srpske kinematografije, ovog leta izuzetno je aktivna. Obilazi festivale promovišući poslednji film koji je snimila, “Koncentriši se, baba”, bosanskog reditelja Pjera Žalice, i usput uživa u priznanjima koja joj stižu sa svih strana. U okviru filmskog festivala u Sopotu njoj u čast upriličena je izložba “Lica Mire Banjac”, dok joj je u Somboru dodeljena nagrada za dosadašnji i budući doprinos dobrim filmovima.

‒ Vrlo sam ponosna što sam radila to što sam radila. Odigrala sam mnogo takozvanih malih ljudi, sa velikim povodom. Srećna sam što sam pored žena iz mog podneblja igrala i one iz drugih miljea. Trudila sam se da ne ismevam nijedan lik, da sačuvam njihov identitet, da psihologiju tih osoba pokrijem svojim imenom i prezimenom. Pošto polako putujem, u redu sam za gore, ali ne guram se preko reda, stići ću, želim da poručim – ono što ostaje, to ste vi. Samo ono što su ljudi zapamtili da sam radila, samo to vredi ‒ rekla je omiljena srpska glumica na otvaranju izložbe u okviru koje su predstavljene fotografije iz filmova nastalih tokom sedam decenija briljantne karijere. Među njima se izdvajaju naslovi “Balkanski špijun”, “Sjećaš li se Doli Bel”, “Lepota poroka”...

Luka Šarac

Renomirana umetnica, čijih će više od 160 filmskih i televizijskih uloga ostati kulturna zaostavština za budućnost, iz Šumadije se zaputila na sever Vojvodine, gde joj je na otvaranju „Trećeg somborskog filmskog festivala“ uručeno priznanje “Specijalni Ernest”.

‒ Ernest Bošnjak, čovek po kome nosi naziv nagrada koju primam, jeste tačka odakle je počela naša filmska umetnost. On je pokazao put, a imao je duha da nasluti ono što će kinematografija postati. Ovu nagradu ću izuzetno da čuvam, da je poštujem, da se trudim da budem dostojna tog velikog imena ‒ istakla je u obraćanju, a zatim sela u publiku, među Somborce, da zajedno sa njima odgleda film u kome tumači glavnu ulogu.

Mira Banjac - Ranoranilac sam otkad pamtim

U susret 92. rođendanu Mira korača uzdignute glave i sigurnog koraka, ponosna na ono što je iza nje, spremna da se uhvati u koštac sa novim izazovima. Na intervju za HELLO!, koji nam je zakazala za jutro posle fešte u Somboru, došla je tačno u minut, spremna i za fotografisanje i za razgovor.

Da li vam dan uvek počinje ovako rano, pre devet?

‒ Uvek. Ranoranilac sam otkad pamtim. Nekako lakše rasporedim sebe u vremenu kad ustanem ranije. Ako okasnim, onda krenem da razmišljam šta me sve čeka od obaveza, pa vagam šta prvo da uradim. Treba rano ustati. Čovek je smireniji ujutru, a ima i dovoljno vremena da sve isplanira.

Luka Šarac

Imate li neke male rituale koje ne preskačete?

‒ Čim se probudim, uzmem kašičicu meda, uz veliku čašu vode. To je pre doručka, kafe i cigare. Tako radim “vekovima”. Dobro doručkujem, manje ručam, večeram tu i tamo, a i tada obično uzmem neku voćku.

Verujemo da vas svi pitaju za tajnu dugovečnosti i vitalnosti.

‒ Nema tajne. Svima govorim da je jako važno osluškivati organizam, on diktira sve. U godinama koje imam bitno je pomoći sebi, ne možeš čekati da sve uradi lekar. Osluškivati signale koje telo šalje znači pratiti svoje zdravlje i učiniti sve što je u tvojoj moći. Čuvam glavu jer ona “telefonira” svemu. Čitam mnogo. Interesujem se i za predstave, i za filmove, i za dnevne događaje. I najvažnije od svega, dosta radim.

Kako se nosite sa koronom koja nam svima zadaje muke poslednjih godinu i po? Čuvate li se?

‒ Kada je sve krenulo, čuvala sam se, i to baš strogo. U martu prošle godine prestala sam da izlazim iz kuće. Sinu i meni pomagala je služba za to zadužena, pa nismo morali ni do radnje po hleb i mleko. Prvih nekoliko nedelja sam lagano pregurala. Našla sam sebe korisnom u toj situaciji, pa sam sređivala svoju biblioteku, pregledala silne papire koji su se nakupili... Svaki dan sam nalazila neki posao, tako da nisam toliko brinula šta bi moglo da se dogodi. Međutim, posle nekog vremena postalo mi je teško, četiri zida sobe bila su mi kao četiri velika kamena. E, onda je počelo snimanje i tada je već bila druga priča. Shvatila sam da sam u radnom elanu, da mogu da odgovorim zadacima, i tako sam se izvukla. Luka Šarac

Kažu da cigarete i dugovečnost ne idu ruku podruku, a vi se od muštikle ne odvajate.

‒ Ja na tu temu ne mogu da govorim, niti moj primer treba slediti. Pušenje je navika od koje mi je teško da se odviknem, a pravo da vam kažem, nije baš ni da se trudim. Meni cigarete predstavljaju zadovoljstvo, a kako nemam zdravstvenih problema, ne kašljem, mislim da ćemo se i dalje “družiti”. (smeh)

