Pre godinu dana kupili su nekretninu iz snova: Ovde žive Ana Štajdohar i Nikola Demonja sa sinom i ćerkom (foto)

Dom Ane Štajdohar i Nikole Demonje, u jednom od najlepših delova grada , daleko je od svakodnevne gradske buke, gužve i zagađenosti. Pevačica i muzičar želeli su da svojim mališanima obezbede bezbrižno detinjstvo, pa su iz centra grada oazu mira stvorili u mirnom kvartu.

– Današnji dan mi je prelep, mili moji! Selimo se u stan o kakvom smo godinama maštali. Deluje mi tako nestvarno. Bukvalno mi ne dolazi do glave da se to stvarno dešava. Ostvaruje se naš san. Toliko sam srećna, ne mogu da vam opišem rečima... A sad, da počnemo s pakovanjem. Biće veselo. Čudan je osećaj kad rasparčaš sve što si godinama sklapao u svom stanu. Usitniš celinu i potrpaš u kutije. Sva sećanja, sve uspomene. Odjednom, to više nije tvoj dom. Samo neki zidovi i eho praznog prostora. Idemo dalje ‒ napisale je Ana na svom „Instagramu“ pre godinu dana i objavila da se porodica Demonja seli.

Novi dom Ane Štajdohar i Nikole Demonje u potpunosti je opremljen i prilagođen potrebama sina Lava i ćerke Nie , a brižni tata trudio se da pre useljenja sve bude na svom mestu.

Najviše vremena srećna porodica provodi u dnevnom boravku, gde roditelji uživaju u razgovoru sa decom, crtanju, kao i pravljenju raznih poslastica.

Baš ovakav svetao i prostran stan na dva nivoa pevačica i muzičar dugo su priželjkivali, a kada se pojavio, nisu čekali ni sekund, već su odmah odlučili da on postane njihov novi dom.

Uživajte u fotografijama prelepe porodične oaze mira i ljubavi popularnog bračnog para.