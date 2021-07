Ekskluzivno: Minja Miletić za HELLO! otkriva zašto je odlučila da promeni televiziju

Prošle nedelje, u maniru kojim se govori o transferima fudbalera, objavljeno je da Minja Miletić sa televizije „N1“ prelazi na “Euronews”. Nekad bi takva vest bila propraćena velikim brojem pitanja, koja bi se uglavnom svodila na “da li je postojao neki nesporazum sa menadžmentom za koji javnost nije znala”, ali vremena su se promenila. Uspešna televizijska lica sve češće povlače ovakve poteze kada dobiju ponudu koja se ne odbija. U onoj koju je Minja dobila stoji pozicija izvršnog direktora za specijalne emisije i članstvo u programskom savetu, kao i autorska emisija.

‒ Ovo je veliki izazov, ubedljivo najveći iskorak u mojoj karijeri i verovatno logičan sled poteza posle više od dvadeset godina rada na televiziji. Moja uloga značajno se menja jer ubuduće neću biti samo neko ko uređuje segment programa koji vodi. Odluku nisam donela ni brzo ni lako, iako sam imala podršku porodice i osećala da je to za mene korak napred. Činjenica da je ovo jedan od vodećih „news“ kanala u Evropi i da je glavni urednik Bojan Brkić okupio odličan tim, u koji je došlo mnogo kolega koje cenim, moju odluku je u nekoj meri olakšala. Nije mi bilo ni jednostavno ni lako da napustim kolektiv u kome sam bila sedam godina, u kome sam sazrela i razvila svoje poslovne potencijale. Život posmatram kao put kojim se uvek ide napred, bez obzira na to da li su koraci mali ili veliki, da li puzimo ili trčimo. Jedino ne smemo da stojimo u mestu, jer na taj način ne doprinosimo nikome, najmanje sebi.

Kako je moguće da do sada niste bili u prilici da osmislite svoju emisiju?

‒ Imala sam mogućnost, ali nije bio trenutak za tako velik iskorak. Mislim da za sve postoji vreme kada se radi, a za emisiju su potrebni životno iskustvo i novinarski staž. Prema njima “mladi novinari” imaju vrlo površan odnos, pa zato misle da sve mogu “odmah i sada”. Ja sam od samog početka znala da moram polako i temeljno da gradim ne samo svoje ime već pre svega svoju stručnost, kako bih kroz autorsku emisiju mogla da dam ono najbolje. Strpljivost mi je pomogla da razaznam da je pravo vreme onda kada ja kažem da jeste, a ono je upravo sada.

„Tviteraši“ će imati novu temu, jer je gotovo sigurno da će posle svake emisije procenjivati koliko ste bili strogi ili blagonakloni prema gostu. Čitate li komentare?

Nekoliko dana pred 26. jun rekli ste da su rođendani dobar povod za sumiranje dosadašnjeg života. Kako je prošlo najnovije sumiranje?

‒ Poslednje tri godine velike stvari dešavaju mi se baš za rođendan. Sve je krenulo od onog 39, koji sam proslavila tako da moji prijatelji i dan-danas pričaju o njemu. On je bio kruna nekih privatnih dešavanja u to vreme. Uskoro sam ostala u drugom stanju, a za četrdeseti sam dobila Aniku. Sada sam baš za 41. promenila posao, a nadam se da će mi i naredni rođendani doneti lepe događaje. Naravno, bilo bi pogrešno zaključiti da moj život čine isključivo lepe stvari. Bilo je i teških trenutaka, ali sve su to lekcije i iskustva koja me nadograđuju.

Žalite li se u tim teškim situacijama partneru, roditeljima, sestri ili sve rešavate sami?

- Potrebno mi je da se ispraznim pričajući o problemu, a oni su tu da me zagrle, uteše… Oni su moj mir, oaza u kojoj mogu da budem i emotivna, i nežna, i krhka, verovali ili ne. (smeh) Imam unutrašnju snagu, ali i podršku dragih ljudi zahvaljujući kojoj uvek uspevam da pronađem rešenje. Nekad mi se čini da imam i dosta sreće jer mi se često dešava da u pravom trenutku budem na pravom mestu. Kažu da se i to zrno sreće zasluži, negde nekada.

Kada smo radili intervju pred vaš povratak na male ekrane, posle pauze zbog rođenja ćerke Anike, na pitanje “kako ste” odgovorili ste: “Sada dobro, srećno, ispunjeno, ali pitajte me to za nekoliko meseci, kad vidim kako se snalazim.” Pa, kako se snalazite?

‒ Odgovor je isti, a kuća se polako pretvara u igraonicu. Sklanjam sve potencijalno opasne stvari jer Anika sada može da ih dohvati, budući da uveliko puzi. Stalno sam fokusirana na nju, bez minuta opuštanja. Izgleda da je “povukla” na majku, čak i po tome što je nećete lako privoleti da uradi ono što ne želi. Kažem joj: “Anika, reci mama”, a ona odgovori “tata”. (smeh) Od svake majke ćete čuti da je njeno dete najpametnije i najdivnije, ali dopada mi se što je svoja. Prateći je kako raste, upoznajem i nju i sebe. Od kada sam dobila ćerku, promenio se i moj način razmišljanja i odnos prema životu.

Na koji način se promenio?

