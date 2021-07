Miloš Radenković: I dalje ne koristiim društvene mreže, niti aplikacije na telefonu

“Miloš Radenković je novo lice 'Prve' televizije i on će sa koleginicom Anđelom Đurašković od 1. jula voditi 'Jutro', jedan od najpopularnijih jutarnjih programa u Srbiji“, zvanično je objavila Televizija „Prva“ poslednjih dana juna, uz napomenu da je novi kolega, koji je rano počeo novinarsku karijeru, pre dolaska u njihov tim bio deo informativne redakcije Javnog servisa. Sačekali smo nekoliko dana da se Miloš uhoda na novom poslu, a zatim ga pozvali da bismo iz prve ruke čuli utiske.

Kakva je atmosfera u redakciji Jutarnjeg programa „Prve“ u ovim vrelim julskim danima?

‒ Atmosfera je pozitivna i opuštena. Kod nas nema jutarnje nervoze zbog vrućine jer se okupljamo prilično rano. Kako dan odmiče, nastavljamo radno, ali vedrog duha. Na tropske temperature jedino ja imam poneku primedbu, budući da sam od onih ljudi koji se julskoj vrućini raduju samo ako su na plaži, pored mora.

Jeste li se navikli na nove kolege, novo radno okruženje?

‒ Jesam, i to veoma brzo. Sviđaju mi se dinamičan ritam, mladi kolektiv, uvek dobro raspoloženje i prijateljska atmosfera. Anđela Đurašković, koleginica sa kojom vodim “Jutro”, bila je među prvima koje sam upoznao po dolasku. Pomogla mi je da se prilagodim okruženju i upoznala me sa ostalim kolegama, koje su me jednako srdačno dočekale. Hvala im na tome.

Marko Todorović

Mnoge je iznenadila vest o vašem odlasku sa „Radio-televizije Srbije“. Da li je i vas iznenadila nova poslovna ponuda?

‒ Bio sam prijatno iznenađen kada sam dobio poziv. Još više me je iznenadio predlog da vodim jutarnji program. Iako to nisam očekivao, drago mi je da su imali takvu ideju i sa zadovoljstvom sam je prihvatio.

Koliko, generalno, vagate pre nego što odlučite da okrenete drugi list? Strepite li od promena ili im se radujete?

‒ Važne odluke ne donosim olako. Nisam ljubitelj promena, ali uvek dobro razmislim. Ako ta promena znači moj lični napredak, kao što je za mene bio prelazak na „Prvu“, onda je rado prihvatam.

Marko Todorović

Miloš Radenković nije ranoranilac

Kako izgleda vaše jutro pre nego što stanete pred kamere?

‒ Vreme koje prođe od buđenja do prvog obraćanja gledaocima izgleda kao da sam u polusnu. Prvo, između četiri i pola pet mobilni telefon pretrpi više udaraca prilikom oglašavanja alarma. (smeh) Kada se nekako probudim, malo se odmorim zbog šoka izazvanog ranim ustajanjem, a zatim se istuširam da bih se potpuno razbudio. Posle toga ide lakši deo, odlazak na posao, spremanje u garderobi, poslednje pripreme za emisiju i... “Dobro jutro, Srbijo”!

Sa kim popijete prvu jutarnju kafu?

‒ Kafu inače ne volim, ali kada radim, popijem koji gutljaj u toku programa. Doručak mi, kao i mnogim kolegama, ne prija toliko rano, pa to ostavim za posle emisije.

U intervjuu koji ste prošle godine u ovo vreme dali za HELLO! otkrili ste da, ne samo što ne koristite društvene mreže, nego nemate ni aplikacije na telefonu. Da li se u međuvremenu nešto promenilo?

‒ Po tom pitanju ništa se nije promenilo.

