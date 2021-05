Glamurozni povratak u „grad greha”: Selin Dion u očaravajućoj haljini koju ćete želeti da vidite (foto)

Povratak Selin Dion – velika kanadska zvezda u punom sjaju

Iako će fanovi širom sveta morati da sačekaju 2023. godinu kako bi je ponovo videli uživo, Selin Dion poručila im je da zbog toga ne padaju u očaj. Turneja „Courage“ nastaviće se kada se epidemiološka situacija smiri, a dotle će slavna pevačica ponovo nastupati u Las Vegasu.

Šou „A New Day“ privela je kraju 2019, posle neverovatnih 16 godina, a novi nije planirala jer joj je nedostajalo druženje sa publikom širom planete. Međutim, pošto se korona-kriza neočekivano odužila, a ona bez muzike ne može, rešila je da se snađe. Tako je nedavno iznenadila obožavaoce najavom novog spektakla u „gradu greha“. I na novom mestu ‒ „Koloseum“ čuvenog hotela „Caesar's Palace“ zameniće dvorana „Theatre“ u okviru luksuznog kompleksa „Resort World Las Vegas“. Prvi koncert slavna pevačica održaće 5. novembra, a naredna tura zakazana je za januar i februar. Karte za premijeru spektakla, čiji naziv još nije objavljen, planule su dok smo izgovorili „My Heart Will Go On“.

Povratak Selin Dion u maniru diva iz „zlatnog doba“ Holivuda

Naziv šou-programa ne znamo, možda će se jednostavno zvati „Celine“, ali ono što znamo je kako će izgledati jedna od kreacija koju je velika kanadska zvezda izabrala za nastup. U crno-belom snimku koji se prekjuče pojavio na njenom „Instagramu“ vidimo je u glamuroznom stajlingu – dugačkoj crnoj haljini otvorenih ramena, sa dubokim dekolteom i ponekom šljokicom. U maniru diva iz „zlatnog doba“ Holivuda.

Iako još nema informacija o muzičkom delu programa, jasno je da će to biti praznik i za oči i za uši. A i svojevrstan „trening“ glasnih žica jedne od najboljih pevačica svih vremena dok ponovo ne krene na turneju.