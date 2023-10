On će je odvesti pred oltar: ko je misteriozni verenik Jelene Gavrilović

O sreći se čuti, kažu mudri ljudi, pa je tako i Jelena Gavrilović uglavnom ostajala nema na sva pitanja o ljubavnom životu. No, znamo da joj i na tom polju cvetaju ruže. Lepa glumica nedavno se verila za zgodnog biznismena s kojim je već nekoliko godina u srećnoj vezi.

Ne pojavljuju se na javnim događajima, odaju ih tek zajedničke fotografije na društvenim mrežama, mada su i one izuzetno retke. Kada je krajem prošle godine gostovala u žiriju muzičkog takmičenja „Nikad nije kasno“, Jelena je upitala jednu učesnicu da li bi joj pevala na svadbi, napomenuvši da je taj dan jako blizu.

Do venčanja još nije došlo, ali prvi korak je načinjen – veridba. Na Instagramu je pokazala prsten i otkrila da je rekla „da“, a videli smo i kako je sredila luksuzan stan u Beogradu na vodi, koji deli sa svojim izabranikom. On je veoma zgodan i uspešan, i sad već svi znaju da se zove Dario. Ali, to je i sve što se zna. Instagram

- Kada je ljubav u pitanju, mislim da je najsnažnija ona koja se rađa polako i postepeno. Mi smo se osvojili međusobno – izjavila je glumica jednom prilikom.

Pošto je zajednički život i test za brak, izgleda da su oboje dobili najviše ocene. Venčanje samo što nije, a i bio bi red posle pet godina veze. Jedna od zajedničkih strasti mladom paru je i planinarenje. Tako je Jelena uz jednu fotografiju sa Rtnja napisala:

“Srećna sam i zahvalna sto imam nekoga sa kim mogu da osvajam vrhove. Volim naše zajedničke rutine. To je nešto najlepše kada imate pravu osobu pored sebe.”

Drugom prilikom, na Instagramu je otkrila: “Volim ga iako smo različiti”. Pa, različitosti se privlače, složiće se mnogi. Dario je definitivno ta prava osoba, još samo da zakažu datum i konačno stanu na ludi kamen.