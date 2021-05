Posle 13 godina u Srbiji! Sin Bate Živojinovića sa suzama u očima: Oprostili smo se preko video-poziva uz pesmu „Moj galebe“

Sin Bate Živojinovića, advokat Miljko Živojinović, u Srbiji nije bio 13 godina. Kao stečajni upravnik preduzeća „Rad“ 2005. optužen je za zloupotrebu službenog položaja. Prošlo je dosta vremena dok nije dokazao nevinost, tek 2018. počeo je da živi slobodno. U međuvremenu boravio je u Francuskoj, čije državljanstvo ima još od 1993. godine.

Kada je pre pet godina preminuo Bata Živojinović, njegov sin nije mogao da prisustvuje sahrani. Ubrzo je ostao i bez majke Lule.

‒ I danas me boli što nisam mogao da ispratim oca, a to je neko osnovno hrišćansko pravo. Ocu i majci bilo je uskraćeno da budemo zajedno poslednjih godina. Verujem da je sekiracija i briga za mene mnogo uticala na njihovo zdravlje. Možda bi duže živeli da je situacija bila drugačija ‒ izjavio je Miljko Živojinović, gostujući kod Jovane Joksimović, u emisiji „Uranak“. Screenshot

Sin Bate Živojinovića, ugledni advokat, koga nisamo imali prilike da viđamo u javnosti, prilikom televizijskog gostovanja otkrio je ne samo detalje vezane za slučaj koji je u potpunosti promenio tok njegovog života, već i krajnje intimna porodična sećanja.

‒ Protiv mene je podignuta optužnica 11. oktobra 2006. godine. Šest dana kasnije Bata je doživeo infarkt. Počela je borba za njegov život i on je tu bitku, bogu hvala, dobio. Činjenica je da je sve što se dešavalo oko mene, u kombinaciji sa njegovim načinom života i naporima koje je preživljavao u poslu, dovelo do infarkta, a kasnije i do drugih oboljenja. Bata je bio heroj i privatno, a ne samo na filmu. Fantastično se borio sa zdravstvenim problemima.

Mirko Tabašević

Bata Živojinović je te 2006. godine imao 73 godine i morao je na operaciju srca. Prethodno su mu ugrađena dva stenta, kako bi njegov organizam mogao da podnese anesteziju i intervenciju. Delovalo je da se dobro oporavlja, ali su, zbog dijabetesa i visokog pritiska, nastupile komplikacije – dobio je gangrenu.

‒ Moja sestra, koja je tada bila pri ambasadi na Kubi, javila je da tamo postoji stručnjak koji leči gangrenu, i tata je odlučio da otputuje. Ja sam tada već bio u Parizu. Direktoru carinske policije objasnio sam svoju situaciju i zamolio ga da mi dopusti da uđem u bescarinsku zonu kako bih se video sa roditeljima. Dobio sam odobrenje. Bata je bio u kolicima, videlo se da mu je zdravlje ozbiljno narušeno.

Sin Bate Živojinovića oca je viđao sve ređe

‒ Dva meseca kasnije vraćao se kući, opet preko Pariza. Ponovo smo se našli u bescarinskoj zoni. Gledao sam oko sebe, čekajući ga da se pojavi u kolicima. Iznenada, osetio sam tapšanje po leđima i čuo dobro poznat glas: „Gde si, sine?“ Nisam mogao da verujem da je na nogama.

Miljko Živojinović uz smeh je ispričao da je profesor Montekin, kod koga su odlazili i predsednici južnoameričkih država, uključujući Čavesa, izlečio njegovog oca i postao veliki prijatelj sa našim glumcem.

‒ Profesor je govorio engleski i španski jezik, a Bata ruski. Sate su zajedno proveli na Kubi. Za mene je do danas ostala misterija kako su se sporazumevali, ali činjenica je da su postali lični prijatelji.

U godinama koje su usledile Miljko je oca video još tri puta.

‒ Majka je dolazila u Francusku nekoliko puta godišnje. Ona je bila naša snaga, motor porodice. Bata, to malo ljudi zna, nije voleo da putuje u inostranstvo. Nije voleo ni da ide u kupovinu, moja majka mu je kupovala sve, od košulja do cipela. Ali, zato je obožavao da ide na Kalenić-pijacu. Nikada nije dozvolio sebi da izgubi osećaj za realan život. Dešavalo se da dođe na tezgu, a prodavačica mu kaže: „Jao, što si propao“. Na to bi on odgovorio: „Jeste, kad si sinoć gledala moj film od pre trideset godina.“

Naslednik omiljenog srpskog i jugoslovenskog glumca navodi da je Bata Živojinović u karijeri koja je trajala šezdeset godina ostvario trista uloga. Snimio je 177 filmova, ali je učestvovao i u brojnim televizijskim ostvarenjima.

‒ Od svih uloga najviše je voleo onu u malo poznatom filmu „Tragovi crne devojke“, za koju je dobio „Oktobarsku nagradu“. Tu je maestralan. Kusturicu je obožavao, mislim da mu je ostala žal što nisu zajedno snimali, mada su sarađivali na filmu „Valter brani Sarajevo“, gde Emir ima malu ulogu.

Sin Bate Živojinovića otkriva zanimljivost koju javnost nije znala

‒ Inače, otac Emira Kusturice bio je najbolji prijatelj Hajrudina Krvavca, koji je režirao „Valtera“. Interesantan je podatak da su se Hajrudin i njegova supruga Ešrefa venčali u Koraćici u znak poštovanja prema našoj porodici. Moji roditelji su im bili venčani kumovi. Bata je obožavao svoje kolege, ali je naviše voleo da radi sa Borisom Dvornikom. Sa njim se i privatno sjajno družio. Na putu za Pariz, posle svega što mi se izdešavalo, svratio sam u Split, kod Borisa. Prethodno sam ga pozvao i najavio se. „Sunce moje, samo dođi“, rekao mi je. Sačekao me je na ulici, što je bio i Batin običaj. To veče smo dugo pričali, gledali njihove stare fotografije, a u neko doba noći zvali smo i Batu. Nije verovao da sam u Splitu. Dogovor je bio da Boris dođe kod nas, ali se razboleo i ubrzo umro.

Na kraju svog životnog puta Bata se nije sreo ni sa Miljkom. Oprostili su se preko video-poziva.

‒ Moja ćerka Dina otišla je u bolnicu i uključila kameru. Odslušali smo zajedno pesmu Olivera Dragojevića „Moj galebe“. Celog života smo je slušali kad smo išli na more, a na kraju je to bila naša oproštajna pesma. Tada je imao jedan komentar, na osnovu kojeg sam zaključio da odlazi. Ali, vedar duh ga nije napuštao do poslednjeg trena.

Od smrti Bate Živojinovića prošlo je pet godina. U subotu, 22. maja, porodica će izaći na Novo groblje, kako bi održala pomen. Plan je da se na jesen posmrtni ostaci glumačkog velikana iz Aleje zaslužnih građana premeste u Koraćicu, gde će počivati sa voljenom suprugom Lulom.

‒ To je bila njihova želja, a sestra i ja smo se dogovorili da im je ispunimo. Tatina familija rodom je iz Koraćice, a mama je to mesto obožavala. U jednom periodu su tamo živeli. Zapravo, kad se sve sabere, mislim da su više vremena proveli u Koraćici, nego u Beogradu. Njihovi grobovi gledaće u pravcu naše kuće.