Veridba kakva se ne pamti! Bravo, majstore: Ženi se odbojkaš Aleksandar Atanasijević (foto)

Ženi se odbojkaš Aleksandar Atanasijević, svi pričaju o načinu na koji je zaprosio lepu Bugarku

Odbojkaš Aleksandar Atanasijević na katancu je napisao „da li hoćeš da se udaš za mene“ i pružio ga svojoj devojci, odbojkašici Elici Vasilevoj. Bugarska reprezentativka rekla je „da“! Čim su oboje to objavili na svojim “Instagram” profilima, počele su da stižu čestitke sa svih strana sveta.

Kad se vratimo malo unazad, imamo utisak da je Aleksandar sve odavno predosetio. U oktobru 2019. zaključio je da bi bilo sasvim OK da se oženi za dve-tri godine i – evo ga na dobrom putu da to i ostvari. Za Elicu, s kojom je u vezi više od četiri godine, svojevremeno je rekao da je najlepša i najbolja devojka koju je u životu sreo, a onda je samokritično dodao:

- Ranije nikada nisam mogao da zamislim sebe u toliko ozbiljnoj vezi, s obzirom na to da mi je odbojka oduvek bila u prvom planu. Međutim, eto, desilo se. Najvažnije mi je da me razume u svakom pogledu. Ona nije kao druge žene, pa da mi prebacije „što nisi došao“, „ti me ne voliš“…Ekstremno sam dosadan lik, mnogo pričam, prebrzo pričam, prepun sam energije, tako da ona mora stalno da me “trpi”. S druge strane, Elica je smirena ličnost i može da prihvati sve moje gluposti.

Osim po onim najvažnijim, emotivnim i karakternim kriterijumima, Elica mu odgovara i po visini – visoka je 194 santimetra.

Ovo je, očigledno, za Aleksandra vreme velikih promena kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Nedavno je posle osam godina napustio klub iz Peruđe i prešao u poljski Belhatov, za koji je igrao od 2011. do 2013. Koliko su ga navijači Peruđe zavoleli, najbolje govori to što su mu na oproštaju priredili bakljadu, koja nije karakteristična za odbojkaški svet.