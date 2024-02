Zavodnik posvađao Saru i Nevenu, pa se oženio Bugarkom: Ova visoka lepotica je supruga Aleksandra Atanasijevića

Aleksandar Atanasijević oženio se prelepom Bugarkom

Sara Jovanović i Nevena Božović, dve velike zvezde pop scene, karijere su počele u isto vreme. Nekada su bile veoma bliske, čak su pevale u istoj grupi, a onda ih je razdvojila – ratna sekira. G.G./ATAImages

Godinama nisu razgovarale, dok se javnost zabavljala nagađanjem šta je uzrok problema.

No, Sara Jo nedavno je rešila misteriju i prvi put progovorila o sukobu do kojeg je došlo još dok su ona i Nevena bile članice benda “Moje tri”.

- U nekom trenutku su se u medijima pojavili naslovi da je jedna članica počela da se zabavlja sa jednim mojim bivšim, koga je pri tom upoznala preko mene.

Ironija života, što sam ja takva osoba, da si ti došla do mene i rekla: “Saki, ja sam se zaljubila, malo mi je bez veze, ali ajde makar da budem ovako otvorena i iskrena”, ja bih najiskrenije odreagovala.

Ok, možda neće na početku biti prijatno, ali razumem, život je stvarno jedna vrlo, vrlo čudna stvar i ima raznih čudnih okolnosti. Možda sam ja stvarno trebala samo da vas spojim - ispričala je Sara. Milan Maričić/ATAImages

- Ali, ja sam znala, s jedne strane, zašto je to urađeno i zato mi je bilo grozno kako se to ne rezonuje. Mislim da je muška strana u toj priči i želela samo da meni nešto vrati na potpuno grozan način i mislim da je to trenutak kada su se ljudi zbunili.

Većina je i zaboravila kako je sve krenulo. Zapravo je tako sve krenulo i samo je ostao taj osećaj neke nerazjašnjene situacije. I meni je dugo bilo nerazjašnjeno jer sam ja sve vreme očekivala neki poziv...





A kamen spoticanja zove se Aleksandar Atanasijević, poznati odbojkaš.

Sara i on nisu krili svoju ljubav od medija i javnosti, čak su na društvenim mrežama često dokumentovali zajedničke trenutke. Instagram

Veza je trajala oko godinu dana, a raskid je usledio u maju 2014, posle čega je Nevena uplovila u romansu sa njim.

No, sve je to danas samo prošlost. Nevena se udala za crnogorskog pilota i ugostitelja Nikolu Ivanovića, sa kojim je dobila ćerku, a i Aleksandar je u srećnom braku.

On ima 32 godine i trenutno igra za poljski klub Belhatov. Loris Cerquiglini/Profimedia

Izabranica Aleksandra Atanasijevića je prava lepotica, takođe odbojkašica, Elica Vasileva.

Sa koleginicom iz Bugarske stao je na ludi kamen u maju 2022, a prošle godine postali su roditelji. Milan Maričić/ATAImages Instagram