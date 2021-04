Devojke, stvar je jasna: Andrija Kuzmanović otkrio sve o ženidbi

Andrija Kuzmanović svojim emotivnim životom i te kako intrigira javnost, jer lepšu polovinu vešto skriva. I dok je 2019. godine isticao da je srećan i zaljubljen, pripadnice lepšeg pola s nestrpljenjem su čekale da vide ko je ta devojka i kako izgleda. Ipak, to se nije dogodilo.

U intervjuu za HELLO! Andrija je prošle godine rekao da jedva čeka da postane otac, a na pitanje da li je porodica na putu odgovorio je:

‒ Mislim da jeste. Kada neke stvari rešiš sam sa sobom, lako ćeš ih rešiti i sa svima drugima.

Luka Šarac

Možete da odlučite da se oženite ili da imate dete, ali za to vam treba još neko.

‒ Da, ali mislio sam da tebi mora da bude jasno i ko je to, i o čemu se tu radi. Nisam još rešio, ali ulazim u fotofiniš. Da ne bi bilo netačnih naslova, ne ženim se, nisam se ni verio, niti uskoro planiram. Sigurno je da želim da u nekom trenutku postanem otac. Voleo bih da imam dete, a ako se to ne dogodi, usvojio bih ga. Moji sestrići Vlada i Branko bitan su faktor u mom životu. To su sinovi moje starije sestre Simone. Njih volim kao što verujem da ću voleti sopstvene klince ‒ rekao je Andrija. Od tada je prošlo nešto manje od godinu dana, a devojka šarmantnog glumca i dalje je prava misterija. Da li je još u vezi, i da li mu je neko slomio srce, Andrija je otkrio prilikom gostovanja u emisiji „Exkluziv“.

‒ Nisam se zaljubio u međuvremenu. A za slomljeno srce, pa dešava se. S obzirom na to da imam 36 godina, a da još nemam porodicu, dešava se svašta nešto. Ali ništa toliko vredno pomena. Nadam se i ja boljem sutra.

Svadba će, ipak, sačekati bolje dane.

‒ To se očekuje, i to je normalno. I biološki, i kada uđeš u neke godine, taj trenutak je bitan, i da imaš porodicu. Ali dobro, nećemo žuriti, što je brzo to je kuso ‒ zaključio je Andrija i tako usrećio mnoge pripadnice lepšeg pola koje maštaju o tome da jednog dana postanu gospođa Kuzmanović.