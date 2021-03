Anja Alač čeka bebu, Vesna Čipčić postaje baka

Anja Alač trudna, srce lepe glumice osvojio arhitekta i street art umetnik Andrej Josifovski Pijanista

Vest da je ćerka Vesne Čipčić u drugom stanju stigla je samo dva meseca posle informacije da je u vezi sa arhitektom i street art umetnikom Andrejem Josifovskim Pijanistom. Za njihovu ljubav saznali smo tako što je Anja svog dečka povela na zimovanje, na kome je bio veliki deo njene čuvene klase s fakulteta u kojoj su bili Nina Janković,Tamara Dragičević, Miloš Biković, Miodrag Radonjić...

Anja i Andrej još uvek ne daju izjave o bebi, ali sreća je nešto što se ne može sakriti. Budući da je na početku trudnoće, a delom zbog epidemiološke situacije, mlada glumica otkazala je sve predstave u kojima igra.

Twitter

Mada Anja nikada nije bila raspoložena za duge razgovore o svom ljubavnom životu, njena studentska ljubav sa Milošem Bikovićem, kao i pet zajedničkih godina sa kolegom Radovanom Vujovićem nisu ostale tajna za javnost. Posle njihovog razlaza, pa sve do ljubavi sa Pijanistom, Anjino ime pominjalo se samo u kontekstu priča o serijama i predstavama u kojima je igrala. U jednoj od retkih priča o ljubavi otkrila je šta joj je najbitnije u emotivnom odnosu:

‒ Važno je da ste suštinski slični, da imate slične poglede na život, blisku predstavu o ljubavi i partnerstvu. Najvažniji su poverenje i podrška, pre svega emotivna.

Sve to je očigledno pronašla kod Andreja, koji je na pola puta od stvaraoca poznatog samo u umetničkim krugovima do javne ličnosti. Dok šetate Beogradom proći ćete bar pored nekog njegovog murala, koji će vam ulepšati dan.

Svojevremeno je rekao da je “crna ovca jer prilagođava svet sebi, a ne sebe svetu, kako je to popularno”, ali sada smo sigurni da ga veliko, prilagođavanje čeka na samom kraju ove godine, kada on i Anja postanu roditelji. Biće to prilagođavanje kome se već sada beskrajno raduju.