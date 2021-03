Porodila se Maja Šuput, ime dečaka sa nestrpljenjem se iščekuje

Porodila se Maja Šuput i na svet donela svoje prvo dete, dečaka čije ime svi sa nestrpljenjem iščekuju. Kako prenose hravtski portali, Maja i njen suprug Nenad Tatarinov danas postali roditelji, a oduševljenje i radost podelili su sa čitavim svetom.

Porodica popularne pevačice je presrećna, a Maja Šuput porodila se u Petrovoj u Zagrebu. Porođaj je protekao u najboljm redu, a Maja je sina na svet donela carskim rezom.

Ponosna mama i njen suprug Nenad Tatarinov, nisu još otkrili kako će im se zvati prvorođi sin, ali su nedavno s pratiteljima na Instagramu podelili kako su mu odabrali ime.

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesuje. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo prezime dodati neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže: "Nenad." Pa zašto? Tako lep čovek s takvim imenom. Smatram da imenom obeležiš to detetovo razdoblje, tinejdžersko, školsko, kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad deca više nisu normalna, tuku se. Zamisli da dam detetu neko ime da ga uvalim u probleme, pa da mi celi život govori: "Jesi li morala?" - rekla je Maja u razgovoru za "In magazin", a njen odgovor pokrenuo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Zato se sada sa nestrpljenjem ičekuje momenat kada će Maja i Nenad saopštiti kako se maleni dečak zove.