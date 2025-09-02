Gvinet Paltrou objavila porodične fotografije sa odmora: Uspelo je, postali smo prava porodica

Američka glumica Gvinet Paltrou obradovala je publiku retkim uvidom u svoj privatni život, i to objavom s društvenih mreža. Naime, Gvinet Paltrou sa decom i suprugom pozdravila je pratioce iz tople galerije fotografija s letovanja.

Holivudska zvezda i osnivačica wellness brenda Goop, podelila je na Instagramu niz fotografija sa letovanja provedenog sa decom, suprugom i njihovom proširenom porodicom. Instagram/@gwynethpaltrow

Na prvoj fotografiji, Gvinet (52) pozira na plaži u plavom bikiniju, pored supruga Breda Falčuka (54), a par izgleda opušteno i nasmejano. Venčali su se 20218. godine i od tada zajednički život dele sa svojom decom iz prethodih brakova.

Zatim, tu su i emotivne fotografije Gvinet Paltrou sa njenom ćerkom Epl (21), koja je prava kopija svoje majke, i sinom Mozesom (19), koji je ovog leta svirao na turneji sa svojim bendom DANCER.

Na jednoj od fotogarfija na kojima je Gvinet Paltrou sa decom, glumica i njen sin su u čvrstom zagljaju, dok na drugoj pozira sa ćerkom Epl. Instagram/@gwynethpaltrow

Jedna od fotografija koja je privukla najviše pažnje je ona gde Mozes sedi za stolom sa Falčukovom decom, Izabelom i Brodijem. Ispod fotografije Gvinet je napisala: „Gledali smo ih i rekli jedno drugom: ‘Uspelo je’. Postali smo porodica“.

Ovaj komentar se oslanja na ono što su Gvinet i Bred ranije podelili u Goop podcastu, gde su govorili o izazovima i lepoti spajanja dve porodice. Njihova iskrenost je tada osvajala je publiku, a sada to potvrđuju i slike. Instagram/@gwynethpaltrow

I naravno, nisu tu samo fotografije Gvinet Paltrou sa decom, već je tu i Gaučo, njihov pas - Epl ga drži u naručju. Takva toplina na fotografijama zaokružuje priču o srećnoj porodici, ljubavi, toplini i "malim stvarima" koje čine život.

Poslastica za kraj - Gvinet se ove godine vraća i filmu, publiku očekuje njena uloga u "Marty Supreme", gde će igrati sa Timoteom Šalameom. Premijera je zakazana za drugu polovinu decembra 2025.









