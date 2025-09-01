Georgina Rodrigez stigla u Veneciju, pa sama prošetala crvenim tepihom, od Ronalda ni traga

Georgina Rodrigez u Veneciji se pojavila u najlepšem izdanju, ali bez Kristijana Ronalda. Verenički prsten jeste na ruci, ali slavnog fudbalera nema ni u kadru, ni u prolazu.

Svi pogledi bili su uprti u nju čim je kročila na teritoriju Venecijanskog filmskog festivala. Za dolazak je odabrala opušten komplet od satena na tufne, ali ono što je ukralo pažnju bio je, naravno, prsten. youtube printscreen / cristiano

Ovo je njeno prvo javno pojavljivanje otkako je Ronaldo konačno odlučio da kleknuo pred nju posle devet godina veze. I zato su svi očekivali njihov zajednički dolazak.

Podsetimo, Georgina Rodrigez i Kristijano Ronaldo verili su se 11. avgusta. Georgina je vest podelila na Instagramu uz fotografiju na kojoj dominira ogroman dijamantski prsten uz poruku: “Da. U ovom i u svim mojim životima”.

Iako je sama veridba bila važna vest, medije i javnost više je zaintrigovao prsten nego romantična izjava. Theo Wargo/Staff Getty Images

Stručnjaci su procenili da centralni kamen ima oko 35 karata, uz dodatne dijamante koji ukupno daju oko 37 karata. Vrednost prstena procenjuje se od 3 do čak 5 miliona dolara.

Nakit su uporedili sa čuvenim Taylor-Burton dijamantom, a komentari idu od stručnih analiza do šaljivih opaski, poput one da „za nošenje takvog prstena treba rekonstruktivna operacija“.

Georgina i Ronaldo su zajedno od 2017. godine, imaju dvoje zajedničke dece, a Ronaldo još troje iz prethodnih aranžmana sa surogat majkama. Njihova velika, blještava veridba je još jedan korak u glamuroznoj vezi koja ne prestaje da privlači pažnju. Theo Wargo/Staff Getty Images

Ipak, Georgina Rodrigez u Veneciji blistala je više od vereničkog dijamanta. Crvenim tepihom jeste prošetala sama, bez Ronalda, ali pozirajući pred fotoreporterima njen osmeh je prkosno poručio da joj u životu ide više nego dobro.









