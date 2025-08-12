Ženi se Ronaldo!

Kristijano Ronaldo (40) se ženi, prenose svi uticajni mediji u Španiji i Portugaliji.

Superstar će napokon posle toliko godina „bežanja“ od braka ući u isti sa svojom dugogodišnjom partnerkom Georginom Rodrigez. da će svadbe biti pohvalila se Georgina lično i to vereničkim prstenom.

"Da! U ovom i u svim ostalim životima!", napisala je Georgina Rodrigez na Instagramu i pokazala sliku ogromnog prstena na njenoj ruci, a tu je i ruka njenog partnera Kristijana Ronalda.

Georgina, koja je poreklom iz Argentine, Ronalda je upoznala dok je radila u Gucci butiku u Madridu, dok je on igrao za Real Madrid. Od njihovog susreta 2016. godine par je nerazdvojan, a u međuvremenu su dobili i dvoje zajedničke dece.

- Konačno sam mogla da krenem kući, tri sata kasnije nego što je bilo u planu i dok sam se spremala, Kristijano je ušao sa svojim najstarijim sinom i prijateljima. Osetila sam leptiriće u stomaku... Prvi put smo se sreli u Gucci radnji, gde sam radila kao asistentkinja u prodaji. Nekoliko dana kasnije, ponovo smo se videli na jednom događaju ovog brenda. Tu smo mogli da ćaskamo u opuštenijoj atmosferi, van mog radnog okruženja. Za oboje je to bila ljubav na prvi pogled - rekla je za The Sun. Profimedia

On je zbog raskinuo vezu sa Irinom Šajk, sa kojom je bio pet godina iako se pisalo da je tom raskidu kumovala njegova majka.

Kristijano Ronaldo je dugo bežao od braka, pitanja o venčanju mu nisu prijala, ali je sada dolijao. Devet godina mlađa Georgina Rodrigez više puta je navodnim verničkim prstenom zbunjivala javnost, a sada je stigla potvrda o veridbi, dok se fanovi pitaju kako li će tek biti venčanje.

Španci najavljuju da će to biti svadba decenije, navodeći da se očekuje raskošna proslava na kojoj se neće štedeti.

Podsetimo, fudbaler je 2010. uz pomoć surogat majke dobio sina Kristijana Ronalda juniora, a 2017. je na isti način dočekao blizance Evu i Matea. Sa Gerginom je 2017. dobio ćerku Alanu Martinu, a 2021. na svet su došli njihovi bliznaci, sina i ćerku. Nažalost, dečak je preminuo ubrzo nakon rođenja.

Rodrigez je sa Ronaldom sklopila gvozdeni ugovor prema kojem joj u slučaju da raskinu, iako (još) nisu u braku, mesečno pripada 100. 000 evra, do kraja života, piše Telemadrid.









