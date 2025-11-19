Ovo je jedina glumica koja se ne plaši da drastično promeni boju kose

Glumci zarad što bolje odigrane uloge spremni su na brojne transformacije - potpuna promena imidža, boje kose, frizure pa i do skidanja i dobijanja kilograma, na sve se pristaje kada je profesionalizam na delu.

No, kada je reč o privatnim momentima - retko koja dramska umetnica se odvaži da napravi neku veliku promenu fizičkog izgleda jer se vode time da ih je publika zavolela baš takve kakve jesu. Međutim, uvek postoji neko ko ruši sve barijere i predrasude.

Na TikToku je osvanuo zanimljiv video-snimak iz salona jedne od najpopularnijih frizerki u srpskoj prestonici koja je inače i prijateljica sa brojnim javnim ličnostima dok farba jednu poznatu damu, ne želeći odmah da otkriva o kome je reč.

- Ovo je glumica sa najviše transformacija, jedina koja se ne plaši da promeni boju kose. Da biste saznali koja je glumica, ostanite do kraja videa - rekla je popularna Srna da bi tokom snimka pokazala proces nastanka nove boje kose koje je izrazito tamnija od one koju je mlada dramska umetnica do tada imala.

Niko nije mogao ni da pretpostavi o kome je reč sve dok se pred sam kraj snimka nije okrenula, ni manje ni više nego Tamara Dragičević. Glumica je godinama nosila tonove između tamno plavih i svetlo braon, dok je sada poželela da ima baš tamnu nijansu braon boje, gotovo crnu sa pepeljastim tonovima.

Osim toga, ona je ošišala šiške pa je transformisani imidž potpuno kompletirala. Iste fotografije kao iz video snimka objavila je i ona na svom Instagram nalogu a komplimenti na račun novog fizičkog izgleda ne prestaju da se nižu.

Kako se vama čini ova transformacija? I da li je zaista jedina glumica koja se ne plaši da promeni boju kose samo Tamara Dragičević?






