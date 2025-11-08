Lena Kovačević važi za sofisticiranu, odmrerenu damu, ženu od stila i dobrog ukusa. U prilog tome svedoči i odabir parfema, koji pevačica nosi. Naime, pevačica je poznata kao jedna od dama sa naše javne scene koja ne robuje trendovima, te bira sofisticirane, klasične mirise, koji koketiraju sa nostalgijom i mirisom prošlosti.
Omiljeni parfem Lene Kovačević je Chanel Coco Noir, parfem koji samo posebne dame imaju na svojim policama, dok većina bira Chanel No 5 i Chanel Madmoiselle. Chanel Coco Noir je luksuzan parfem inspirisan duhom Venecije, prošlošču i prefinjenošću, a vole ga žene koje su u dubini duše pritajeni avanturisti.
U srcu ovog šarmantnog, intrigantnog i očaravajućeg parfema nalaze se jasmin, ruža, narcis i geranijum, dok se osnova parfema sastoji od mešavine nota pačulija, sandalovine, vanile, belog mošusa i olibanuma.
Luksuzna crna bočica ovog parfema košta oko 110e za mililitražu od 50ml. Omiljeni parfem Lene Kovačević takođe je mnogim damama favorit zbog doze prefinjenosti koju ovaj miris sa sobom nosi.
Omiljeni parfem Lene Kovačević odiše prefinjenošću i elegancijom
