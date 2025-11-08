Omiljeni parfem Lene Kovačević odiše prefinjenošću i elegancijom

Lena Kovačević važi za sofisticiranu, odmrerenu damu, ženu od stila i dobrog ukusa. U prilog tome svedoči i odabir parfema, koji pevačica nosi. Naime, pevačica je poznata kao jedna od dama sa naše javne scene koja ne robuje trendovima, te bira sofisticirane, klasične mirise, koji koketiraju sa nostalgijom i mirisom prošlosti.

Omiljeni parfem Lene Kovačević je Chanel Coco Noir, parfem koji samo posebne dame imaju na svojim policama, dok većina bira Chanel No 5 i Chanel Madmoiselle. Chanel Coco Noir je luksuzan parfem inspirisan duhom Venecije, prošlošču i prefinjenošću, a vole ga žene koje su u dubini duše pritajeni avanturisti.

U srcu ovog šarmantnog, intrigantnog i očaravajućeg parfema nalaze se jasmin, ruža, narcis i geranijum, dok se osnova parfema sastoji od mešavine nota pačulija, sandalovine, vanile, belog mošusa i olibanuma.

Luksuzna crna bočica ovog parfema košta oko 110e za mililitražu od 50ml. Omiljeni parfem Lene Kovačević takođe je mnogim damama favorit zbog doze prefinjenosti koju ovaj miris sa sobom nosi.





