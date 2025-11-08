Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Omiljeni parfem Lene Kovačević odiše prefinjenošću i elegancijom

Omiljeni parfem Lene Kovačević odiše prefinjenošću i elegancijom

Autor: | 08/11/2025

0

Lena Kovačević važi za sofisticiranu, odmrerenu damu, ženu od stila i dobrog ukusa. U prilog tome svedoči i odabir parfema, koji pevačica nosi. Naime, pevačica je poznata kao jedna od dama sa naše javne scene koja ne robuje trendovima, te bira sofisticirane, klasične mirise, koji koketiraju sa nostalgijom i mirisom prošlosti.

Omiljeni parfem Lene Kovačević je Chanel Coco Noir, parfem koji samo posebne dame imaju na svojim policama, dok većina bira Chanel No 5 i Chanel Madmoiselle. Chanel Coco Noir je luksuzan parfem inspirisan duhom Venecije, prošlošču i prefinjenošću, a vole ga žene koje su u dubini duše pritajeni avanturisti.

Pročitajte Ovo je omiljeni parfem Mirke Vasiljević

U srcu ovog šarmantnog, intrigantnog i očaravajućeg parfema nalaze se jasmin, ruža, narcis i geranijum, dok se osnova parfema sastoji od mešavine nota pačulija, sandalovine, vanile, belog mošusa i olibanuma. 

 

Luksuzna crna bočica ovog parfema košta oko 110e za mililitražu od 50ml. Omiljeni parfem Lene Kovačević takođe je mnogim damama favorit zbog doze prefinjenosti koju ovaj miris sa sobom nosi.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Story arhiva
Tagovi: Lena Kovačević omiljeni parfem omiljeni parfem lene kovačević chanel coco noir

Pročitajte još

Najnovije vesti