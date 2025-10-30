Za one koji cene suptilnu eleganciju i prirodnu lepotu: Ovo je omiljeni parfem Nine Janković

Omiljeni parfem Nine Janković

Nina Janković, po mnogima jedna od naših najlepših glumica, ove godine imala je mnogo razloga za slavlje. Antonio Ahel/ATAImages

U maju je obeležila jedanaest godina skladnog braka sa suprugom Matejom Dičićem, dok je u septembru sina Vukašina ispratila u školu.

Ponosna mama nije krila sreću i ushićenje zbog novog životnog poglavlja koje započinje njen prvenac, pa je podelila niz fotografija iz učionice dok je Vukašin uživao sa drugarima.

Nina Janković uvek je plenila pažnju svojim lepim, negovanim izgledom i prirodnom lepotom. Mnoge devojke uvek je zanimalo da saznaju gde kupuje garderobu, kako se neguje, pa i koji parfem koristi.

- Trenutno mi je broj jedan Creed Wind Flowers, a često mirišem i na Chanel i Narciso Rodriguez Pure Musk – otkrila je glumica u razgovru za magazin Lepota i zdravlje.

Antonio Ahel/ATAImages

Wind Flowers predstavljen je 2021. godine. Parfem je kreirao Oliver Creed.

U zvaničnom opisu parfema navodi se da Creed Wind Flowers predstavlja mirisnu odu elegantnom proleću, oslikavajući svežinu i živost cvetnih vrtova u punom procvatu. Ova rafinirana aroma započinje laganom i osvežavajućom kombinacijom zelene kruške i citrusa, otvarajući mirisno putovanje s laganim i prozračnim tonovima.

U srcu parfema, delikatni cvetni buket se razvija s notama magnolije i frezije, pridodajući mu ženstvenu notu i blagu slatkoću. Creed Wind Flowers nastavlja očaravati sa sofisticiranim akordima jasmina, koji dodaju dubinu i senzualnost mirisu.

Ovaj miris je kao prolećni vrt u punom cvatu, donoseći mirisnu sliku bujne vegetacije, cvetnih latica i blagog povetarca. Creed Wind Flowers je delikatna, ali snažno prisutna aroma koja unosi osvežavajuću notu pri svakom korišćenju, čineći je idealnim izborom za one koji cene suptilnu eleganciju i prirodnu lepotu.





