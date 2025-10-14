Kad ona uđe, cela prostorija zamiriše: Parfem Ene Popov nije za svakog

Parfem Ene Popov nije za svakog
Ena Popov važi za jednu od najlepših televizijskih voditeljki, a ona sama uvek je spremna da podeli neki koristan savet. Istovremeno, nije joj strano ni da progovori o svojim manama.
- Zašto bih imala problem da pričam o tome? Svi smo mi ljudi, a sve što je ljudsko nije mi strano. Sujeta mi, generalno, nije blisko osećanje. To svakodnevno možete videti u mojoj emisiji “Žena za sva vremena”. Potpuno sam nonšalantna u situacijama kada bi mnoge moje koleginice napustile studio – rekla je nedavno u razgovoru za HELLO!, komentarišući činjenicu ja prošlog leta javno pričala o tome da se tokom letovanja na Maldivima ugojila osam kilograma.
Šarmantna voditeljka nedavno je promenila radno okruženje, pa je sa Radio-televizije Vojvodina prešla na K1.
Ona je za hellomagazin.rs otkrila i koji parfem je nezaobilazan u njenoj dnevnoj beauty rutini.
- Kada je reč o parfemima, mogu reći da se poslednjih godina desio preokret. Sada sam otvorenija za “eksperimentisanje” sa mirisima, dok sam ranije bila verna samo jednom parfemu. Jedno vreme koristila sam samo Chanel: Chanel Chance, Chanel Coco Madmoiselle,Chanel Allure Sensuele.
- Kasnije sam “otkrila” Tom Ford Velvet i Black Orhid i Ombre leather.
Vremenom je, kaže, počela da kupuje više parfema odjednom i da ih koristi u zavisnosti od raspoloženja.
- Otvorila sam se ka Niche parfemima. Obožavam kada su postojani i kada imaju takvu projekciju da cela prostorija zamiriše kad uđem. Volim jake parfeme, nesvakidašnjih mirisnih tonova. Slabi na meni stoje kao da imam neki blagi body mist.
Damski moćan parfem, po njenom mišljenju je Montale Roses Musk Intense, koji preproučuje ženama, a njen omiljeni parfem trenutno je Montale Black Aoud.
Kažu da je sada već postao moj “signature” miris, ali on stvarno nije za svakog. Tu baš mora da se desi kompatibilnost između osobe i vibracije koju taj miris nosi – zaključila je Ena Popov.
