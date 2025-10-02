The Body Shop priredio nezaboravno putovanje kroz čula u hotelu Jump Inn u Beogradu

Ekskluzivni događaj brenda The Body Shop pod nazivom “A Journey Through the Senses with The Body Shop” okupio je brojne influensere i predstavnike medija, koji su imali priliku da dožive jedinstveno višesenzorno iskustvo i otkriju četiri omiljene kolekcije brenda kroz posebno osmišljene sobe hotela Jump Inn.
Svaka soba bila je posvećena jednoj kolekciji i pretvorena u svet za sebe:
“Whispers of Savannah” – Shea soba pružila je toplu priču o ženama iz Gane koje ručno izrađuju shea puter, kroz The Body Shop program Community Fair Trade. U ambijentu obojenom mirisima shea kolekcije, gosti su uživali u predstavljanju najpoznatije kolekcije brenda i čuvenog Shea putera za telo.
“The Hydration Lounge” – Vitamin E soba inspirisana malinom donela je osvežavajući uvid u moć antioksidansa i novu Vitamin E Barrier Boost kremu za lice koja pruža 100h hidratacije. Posetioci su upoznali celu rutinu nege iz ove kolekcije kroz interaktivno vođenje.
“Autumn Crush” – Sugar Pumpkin soba bila je prava jesenja bajka – ukrašena bundevama, lišćem i mirisom začina, uz specijalne bundeva kolačiće. Ekskluzivno je predstavljena limitirana Sugar Pumpkin kolekcija, sa dva noviteta: pilingom za telo i mist sprejom.
Poseban šarm događaju dali su i zalogaji i poslastice inspirisane kolekcijama, dok su gosti kroz ceo koncept putovali oslanjajući se na mirise, ukuse, zvuke i dodire.
“Ovaj događaj za nas ima poseban značaj. Nakon izazovnog perioda, The Body Shop se vraća snažnije nego ikada i nastavlja svoju misiju – negovanje lepote inspirisane prirodom i podrška lokalnim zajednicama širom sveta. Večeras smo želeli da publici približimo upravo tu priču kroz jedno posebno iskustvo, a ovim događajem i simbolično započinjemo obeležavanje velikog jubileja – 50 godina brenda, koji nas očekuje naredne godine,” poručili su iz The Body Shop tima.
Uz ovakav uvod u jesen, The Body Shop je još jednom pokazao da lepota nije samo u proizvodima, već i u pričama, osećajima i zajedničkim trenucima.
📍 The Body Shop prodajna mesta:
Srbija
Beograd: Knez Mihailova 27, Bulevar kralja Aleksandra 58, TC Ušće, Delta City, Mercator, Beo, Galerija
Novi Sad: BIG Fashion
Hrvatska
Crna Gora
