MerzGen – Ljubav prema sebi koja se prenosi kroz generacije

Ne postoji tačan trenutak kada žena shvati da je nežnost prema sebi njena snaga. Ona dolazi vremenom, izborima koje donosi slušajući sebe i svoje potrebe. Ovo mi prija, ovo mi ne prija, ovo želim za sebe... Kada se žena oseća lepom, jer je iznutra izgradila takav odnos prema sebi, tada ona raste iz devojčice u ženu. Ona postaje #MerzGen žena.

#MerzGen žena ne prati trendove, ona ih prevazilazi. Vodi se vrednostima koje ostaju, a ne prolaznim pravilima lepote. Nju ne određuju njene godine, već svest da joj je lepo u sopstvenoj koži. Ona zna da negovanje ne treba da bude luksuz, već odluka i briga o sebi. Svakodnevna, mudra odluka da sebi da najbolje, iznutra, čak i onda kada deluje da u danu nema vremena.

#MerzGen žena bira sebe i ne traži savršenstvo. Ona traži istinu. U proizvodu koji koristi. U načinu na koji se ophodi prema telu. U načinu na koji svakog dana bira da joj bude lepo.

Ona ne sledi pravila koja nameću drugi, već stvara svoja, promišljeno, dugoročno, s puno poštovanja prema sebi i onome što je okružuje.

#MerzGen žena piše istoriju Merz Spezial brenda. Uz nju, Merz Spezial nije trend, već tradicija. Snaga izbora jedne #MerzGen žene traje već 60 godina.

Njen izbor su Merz Spezial dražeje za negu kose, kože i noktiju koje su oduvek bile sinonim pažnje prema sebi. I upravo iz te ideje rođena je #MerzGen kampanja, koju su pokrenuli Merz Spezial i Lilly Drogerie, ističući žene koje svoju snagu pronalaze u autentičnosti, kao primer istinske lepote i snage.

Najlepše je kada biraš da budeš svoja.

MerzGen nije generacija definisana godinama, već svesnošću.

Naša MerzGen žena je glumica Mirka Vasiljević, zaštitno lice kampanje, koja je još od detinjstva, od žena koje su je vodile kroz život, naučila da se unutrašnja lepota i ljubav prema sebi, ogledaju i spolja.

Mirka Vasiljević, brend Merz Spezial i Lilly Drogerie te pozivaju da neguješ snagu svoje unutrašnje lepote, da neguješ svoje zdravlje i samopouzdanje, jer ljubav prema sebi je nasleđe koje ostaje kroz generacije žena.









