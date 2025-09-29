Opadanje kose više nije problem: Kérastase Genesis linija je revolucionarno rešenje za negu kose proglašena za evropski broj 1

Opadanje kose. Zvuči poznato? Taj neugodan osećaj kada vidite previše vlasi na četki, u slivniku ili na jastuku može da poljulja samopouzdanje i unese nemir u svakodnevicu. Ako ste među 88% žena širom sveta koje se suočavaju sa ovim problemom, a pritom ste umorne od medicinskih rešenja koja ne nude senzualnost i uživanje u nezi kose, imamo sjajnu vest za vas! Linija Genesis, globalnog vodećeg luksuznog brenda za negu kose Kérastase, nudi revoluciju u borbi protiv opadanja kose. Boško Karanović

Ova linija nije samo još jedan proizvod na tržištu; to je luksuzni doživljaj nege kose koji će sprečiti opadanje kose i pružiti neophodnu hidrataciju i negu, bez kompromisa po pitanju senzualnog iskustva koje zaslužujete. Štaviše, Kérastase Genesis je s razlogom proglašen za broj 1 serum protiv opadanja kose u Evropi*, što je jasan dokaz njegove izuzetne efikasnosti i poverenja koje mu korisnici ukazuju!

*Izvor: The Circana Group, Retail Tracking Service, selektivno tržište (Specijalizovane parfimerije, robne kuće i online trgovine.), četiri EU zemlje (FR, DE, IT, UK), kategorija serumi za proređenu kosu i protiv opadanja kose, konsolidovana vrednosna i količinska prodaja, januar - decembar 2024.

Zašto nam kosa opada? Mišljenje stručnjaka

Kosa je odraz našeg zdravlja, stila i ličnosti. Kada počne da se proređuje ili lomi, osećamo se ranjivo. Iako je gubitak do 100 vlasi dnevno sasvim normalan, pojačano opadanje zahteva pažnju, a stručnjaci se slažu: pravovremena reakcija je ključna. U nastavku teksta, stručnjaci Milica, Neda i Jelena- istaknuti frizeri koji sarađuju sa brendom Kérastase, vlasnice uspešnih frizerskih salona u Srbiji i članice prestižnog Kérastase Care Coach tima, podelile su sa nama svoje iskustvo i znanje na temu opadanja kose.

„Opadanje kose predstavlja jedan od najčešćih problema sa kojima se suočavaju žene u našoj zemlji, a često se reaguje tek kada dođe do izraženog gubitka gustine, iako se on mogao sprečiti ranijom negom. Prirodna smena vlasi je normalna, ali svaki vid intenzivnijeg opadanja znak je da je potrebna pravovremena reakcija i profesionalna podrška. Preventivni tretmani i kontinuirana nega tokom cele godine omogućavaju očuvanje volumena, gustine i zdravlja kose na duži period, što ženama pruža sigurnost i produžava životni vek zdrave, negovane kose.“ – Milica Stanković, salon Full Professional,Niš.

Problem opadanja kose je dvostruk: može biti uzrokovano lomljenjem vlasi (zbog spoljašnjih faktora) ili opadanjem od korena (povezano sa slabljenjem folikula). Uzroci su raznovrsni i često složeni, uključujući stres modernog života, hormonske fluktuacije, genetsku predispoziciju, nedostatak esencijalnih nutrijenata, te agresivno stilizovanje i hemijske tretmane.

„Problem opadanja kose je sve veći problem među našim klijentima. Ovaj fenomen je najčešće izazvan različitim faktorima poput stresa, hormonskih promena, nepravilne ishrane i genetike. Danas su ženama dostupni tretmani sa kojima je važno na vreme krenuti za efikasno rešavanje ovog problema.“ – Neda Binjović, salon Hairsalon Binjović, Kragujevac. Boško Karanović

Kérastase je razumeo ovu kompleksnost i stvorio Genesis – prvu liniju koja nudi dvostruku akciju, ciljajući oba aspekta problema za sveobuhvatno rešenje.

Genesis: Inovacija inspirisana prirodom i naukom

U srcu Genesis linije leži fuzija najnovijih naučnih dostignuća i moći prirodnih sastojaka, kreirana da ojača kosu od korena do vrhova i zaštiti je od svakodnevnih agresora.

Ključni sastojci za snažnu i otpornu kosu:

Aminexil 1.5%: Ovaj patentirani molekul jača sidrenje kolagena oko folikula dlake, sprečavajući njegovo stvrdnjavanje i omogućavajući vlasi da se čvršće drži za skalp.

Nativne ćelije runolista (Edelweiss Native Cells): Moćan antioksidans koji štiti vlas od oštećenja izazvanih spoljašnjim faktorima.

Ekstrakt korena đumbira (Ginger Root Extract): Stimuliše i štiti kosu, jačajući je od korena do vrhova.

Miris koji opčinjava: BERGAMOTE DELIZIOSA

Kérastase Genesis nije samo efikasna linija, već i senzualno iskustvo. Miris BERGAMOTE DELIZIOSA je inspirisan modernim notama, donoseći energiju i luksuz. To je spoj citrusnih nota bergamota, cedrata i limete u vrhu, koje prelaze u aromatično srce bosiljka, cveta bergamota i ruže. Bazu čine topli vetiver, mošus i tonka.

Kompletna rutina za transformaciju kose:

Genesis linija nudi celovit ritual nege, pažljivo osmišljen za različite potrebe kose sklone opadanju. Namenjena je ženama sa oslabljenom kosom, podložnom lomljenju, i može se koristiti pri svakom pranju.

Bain Hydra-Fortifiant (Kupka za normalnu do masnu kosu): Nežno čisti skalp i kosu, smanjujući rizik od opadanja zbog lomljenja za 80%*.

Bain Nutri-Fortifiant (Kupka za suvu kosu): Ojačavajući šampon koji smanjuje opadanje zbog lomljenja za 84%* (u kombinaciji sa maskom i serumom).

Fondant Renforçateur (Regenerator): Klinički dokazano čini kosu 97% jačom* i pruža trenutnu mekoću. Formula je 98% prirodnog porekla.

Masque Reconstituant (Maska): Intenzivno hrani i jača kosu, smanjujući opadanje zbog lomljenja za 84%* (u kombinaciji sa šamponom i serumom).

Défense Thermique (Termo-zaštitna krema): Štiti kosu od toplote do 220°C*, smanjuje mršenje i nudi 24-časovnu zaštitu od friza.

Cure Anti-chute (Ampule protiv opadanja): Transparentna, lagana tečnost koja klinički dokazano smanjuje opadanje kose*. Pomaže da kosa bude gušća, jača i sjajnija.

Cure Apaisante (Ampule za umirenje kože glave): Trenutno umiruje skalp i ublažava iritaciju, vraćajući mu udobnost.

ZVEZDA PROIZVOD: Anti Hair-Fall Fortifying Serum (Serum protiv opadanja): Dnevni serum koji poboljšava otpornost kose, minimizirajući opadanje. Kosa je 84% manje sklona lomljenju* (u kombinaciji sa šamponom i maskom), a serum pomaže u očuvanju prirodne zaštitne barijere skalpa i ponovo sidri vlas za koren.

*Instrumentalni test

Vratite kosi moć, vratite sebi samopouzdanje!

„Opadanje kose je nešto što sve češće čujem od svojih klijentkinja i znam koliko može da utiče na samopouzdanje. Dobro je znati da postoje rešenja i da uz prave tretmane, poput Genesis rituala, kosa zaista može da se oporavi. Najvažnije je da žene znaju da nisu same u tome i da postoji način da se ovaj problem reši.“ – Jelena Matić, saloni Paolla Hairstyle, Beograd. Boško Karanović

Kérastase Genesis nije samo linija proizvoda – to je povratak samopouzdanja, osećaja snage i lepote. Prestanite da brinete o opadanju kose i prepustite se naučno dokazanoj nezi koja donosi vidljive rezultate. Otkrijte senzualnost nege kose koja transformiše vašu kosu i čini je otpornijom nego ikada pre.

Posetite svog Kérastase frizera i započnite svoju Genesis transformaciju već danas. Proizvodi brenda dostupni su u u salonima i na online stranicama salona koji sarađuju sa brendom Kérastase.









