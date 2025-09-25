Septembarska avantura u Knez Mihailovoj: FABUspot donosi duty-free beauty iskustvo u Beogradu

Leto nam možda zvanično prolazi, ali mirisi, boje i male radosti koje ga čine posebnim mogu da traju – barem u svetu lepote! Od 25. do 27. septembra, FABUspot parfimerija u Knez Mihailovoj 18 pretvara se u vašu ličnu duty-free destinaciju, gde svaki ulazak znači novu priliku za beauty avanturu.
Tokom trajanja kampanje, FABUspot tim će beogradskim ulicama pružiti svoj jedinstveni aerodromski šarm – hostesa u uniformi stjuardese će deliti FABUspot Boarding Pass-ove, pozivajući vas da sletite u parfimeriju ili posetite webshop i iskoristite ovu jedinstvenu priliku za beauty šoping po najpovoljnijim cenama.
Gde putujete?
Na destinacije koje mirišu na luksuz i lepotu – direktno među mirise i makeup najpoznatijih svetskih brendova. Svaki korak kroz FABUspot parfimeriju podseća na duty-free šoping pred omiljeno putovanje, gde otkrivanje novih mirisa i proizvoda postaje pravo iskustvo putovanja.
Kako putujete?
Prvom klasom – uz ekskluzivne popuste koji važe u FABUspot parfimeriji i na webshopu (fabuspot.rs). Svaka kupovina je prilika da se prepustite uživanju, istraživanju i malim luksuznim trenucima, baš kao da ste na odmoru, bez napuštanja grada.
Aerodromski šarm u Beogradu
FABUspot stjuardesa vas čeka sa ekskluzivnim boarding pass-ovima na kojima se nalazi popust u visini PDV-a – 20% na ceo asortiman! Iako se ne radi o stvarnom povraćaju poreza, FABUspot vam simbolično poklanja “tax free” iskustvo koje miriše na uštedu i pripremu za jesenje dane. Popust važi na sve proizvode i nije moguće kombinovati ga sa drugim akcijama – jer ovde je sve već na idealnoj destinaciji!
Ali to nije sve – uz kupovinu dobijate i povratnu kartu sa 20% popusta, koju možete iskoristiti u periodu 1. 10 – 19. 10. 2025. Mali podsetnik da leto nikada ne mora da se završi.
Ovo je idealna prilika da osvežite svoj beauty arsenal, obnovite omiljene mirise i makeup i priuštite sebi mali beg iz svakodnevnice. Spakujte osmeh, listu omiljenih proizvoda i malo nostalgije – septembar može da miriše na miholjsko leto, a vaše beauty putovanje počinje upravo sada.
