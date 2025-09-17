Jesu li essence gusari i mornari pronašli Catrice biser?

Brendovi šminke essence i Catrice organizovali su pravi spektakl lova na bisere u Ohridu – trodnevni događaj lepote koji je okupio novinare i influensere iz celog regiona i pretvorio ga u najzabavniju potragu za lepotom ikada, uz najnovije trendove u svetu lepote.

Po dolasku, gosti su znali da ih čeka nešto posebno – u sobama su ih dočekivale poklon kesice, mali saveznici u avanturi koja je pred njima. Pored vodootporne maskare koja je prkosila kiši i talasima, rumenila koje je davalo svež izgled i čitavog niza proizvoda koji su ulepšavali svaki trenutak, tu je bila i posebno dizajnirana mapa lepote.

Vodila je goste kroz izazove, otkrivala put do skrivenih bisera i dodavala poseban šarm avanturi. Prvi deo događaja bio je posvećen brendu šminke essence i piratima essence! Gosti su postali pravi mornari i pirati, bacili se u potragu za zabavom i učestvovali u izazovima koji su doneli mnogo smeha i zajedništva. Da li su biseri pronađeni? Reći ćemo samo da je borba bila napeta do samog kraja.

Ohridsko jezero postalo je kulisa za najveseliju plovidbu - mali čamac, di-džej i dobro raspoloženje. Pogledi sa čamca, ručak na splavu i energija tima doneli su pravi lifestyle trenutak u kojem je essence još jednom dokazao da njegova MAKE BEAUTY FUN strategija oživljava u punom sjaju na ovom događaju.

A na brodu, uz muziku i zabavu, ta poruka se pretvorila u MAKE BEAUTY LOUD! – glasnu, veselu i nezaboravnu essence avanturu. Nakon piratskih avantura, na red je došao pravi biser, brend šminke Catrice. Potraga je završena. Gala večera je bila glamurozna, sa otkrivanjem „najvećeg bisera" - centralnog ukrasa lokacije, koji simbolizuje sofisticiranost i bezvremenski šarm brenda.

Poseban vrhunac večeri bile su biserne ogrlice, poklon porodice koja je čuvala tajnu stvaranja ohridskog bisera. Ovaj trenutak je dodatno naglasio Catrice strategiju i snažan slogan OWN YOUR MAGIC - jer prava magija lepote leži u autentičnosti i samopouzdanju.

Atmosferu je dodatno obogatio nastup Nacionalnog plesnog ansambla, čija kolekcija od 3.000 autentičnih kostima izuzetne vrednosti i lepote svaki njihov nastup pretvara u posebno audio-vizuelno iskustvo, i nezaboravan glas Tamare Todevske, koja je predvodila plesajuće pirate i mornare u noć. Na događaju su predstavljeni najnoviji proizvodi brendova essence i Catrice koji donose trendove za sezonu jesen/zima, uz obavezne bestselere koje bjuti zajednica već voli.

Gosti su uživali u isprobavanju novina, toplih tekstura i modernih varijanti šminke koje odgovaraju svakom stilu – od smelih izgleda do sofisticirane elegancije. Bio je to trenutak u kojem se potraga za zabavom spojila sa otkrivanjem pravih bisera sveta lepote.

Lepota se ne zaustavlja na šminki – essence i Catrice su ovim događajem poslali i snažnu poruku odgovornosti. Brendovi su donirali sredstva za očuvanje endemske ohridske pastrmke, pokazujući tako da lov na bisere i ohridski biser nisu samo simbol glamura, već i brige za prirodu i zajednicu.

Poruke brenda essence: MAKE BEAUTY FUN - u Ohridu se pretvorilo u MAKE BEAUTY LOUD! Piratska potraga za zabavom, ružičastim načinom života i mladalačkim duhom. Catrice: OWN YOUR MAGIC - sofisticiranost, elegancija i samopouzdanje koje sija poput pravog bisera.

Potraga za biserima pokazala je sve čari Ohrida - od jedrenja i piratskih izazova, do gala večere pod svetlima bisera. essence je doneo razigranu atmosferu lova, dok je Catrice dao završni dodir - pravi biser večeri. Rezultat? Događaj koji će se pamtiti kao najbolji trodnevni spektakl lepote do sada - kombinacija tradicije, modernog načina života, magije šminke i održivosti!












