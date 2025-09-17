Ovo je jedina boja laka za nokte koja vam je potrebna ove jeseni FOTO

Jesen samo što nije. Dok sitno odbrojavamo od kraja leta, modni trendovi za jesenju sezonu uveliko haraju. Jedan od najvećih iznenađenja stiže nam iz beauty krugova, i tiče se laka na noktima.

Čokoladno smeđa ove jeseni nosi titulu nijanse koja je u isto vreme trendi, elegantna i beskrajno nosiva. Ona savršeno dočarava jesenji ugođaj i definitivno je jedan od najvećih jesenjih trendova. Podseća na kestenje, miris toplog kakaa i mekano ćebe koji su sinonim za prijatnu atmosferu. Upravo zato vizuelno i emotivno savršeno odgovara ovom delu godine.

Iako spada u neutralne tonove, dovoljno je bogata i tamna da s lakoćom zameni crvene ili bordo nijanse koje tradicionalno dominiraju jesenjim manikirima. Njen plus je što se odlično uklapa uz sve tonove kože, pa svako može da pronađe svoju idealnu varijantu.

Zašto je čokoladno smeđa boja ove jeseni?

Slavni stručnjaci za manikir i trendseteri već su je proglasili jednom od "it" boja za nokte za jesen 2025. godine.

U tome se slažu i bjuti urednici i influenseri širom sveta, što dodatno potvrđuje da čokoladno smeđa nije prolazni hit, već dugoročan favorit.

Čokoladno smeđa dolazi i u različitim teksturama i završnim varijantama. Osim klasičnog glossy sjaja, popularni su mat i polumat izgled, ali i baršunasti "velvet" efekat, kao i luksuzni gel finiš. Svaka od varijacija daje drugačiji dojam, ali zajedničko im je to što dodatno naglašavaju sofisticiranost ove nijanse.

Čokoladno smeđa boja laka za nokte nije samo trend - ona je univerzalni simbol elegancije, topline i jesenjeg šika, a uz toliko dostupnih varijacija lako ćete pronaći onu koja najbolje odražava vaš stil. jchizhe iStock Getty Images Plus

(Super žena)









