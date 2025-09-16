Lilly Loyalty pogodnosti ovog septembra: -15% na proizvode za negu lica i tela od 15.09. do 21.09.

Kako dođe septembar, tako se i mi vraćamo u realnost posle letnjeg uživanja, kupanja, sunčanja i svih čari koje jun, jul i avgust sa sobom nose.

Međutim, naša koža neretko trpi posledice letnjih meseci mnogo duže nego što možemo da zamislimo, pa je zato bitno razmišljati u svakom momentu šta je najbolje za nas. Promo

Jesen nas mami toplim tonovima, udobnim ritualima i mirisima koji ostavljaju trag. Zato je Lilly ovog meseca odlučio da pokrene nešto posebno – povratak Loyalty pogodnostima koje ne želite da propustite. To je proslava lepote, negovanja i mirisa koji inspirišu.

Za sve članove Loyalty kluba pripremljena su iznenađenja koja će obradovati i najistančaniji ukus. Tokom čitavog septembra, svake nedelje čeka vas -15% na pažljivo odabrane kategorije proizvoda, a pogodnost važi i na već snižene artikle. (Akcija se ne odnosi na beauty boxeve).

Već od danas u svim Lilly drogerijama širom naše zemlje pronađite proizvode za negu lica i tela koji su sniženi dodatnih 15%.

Akcija -15% na proizvode za negu lica i tela 15.09 - 21.09.

Vaša koža zaslužuje posebnu pažnju. Prepustite se ritualima nege i uživajte u -15% popusta na proizvode za lice i telo.

Ono što ovu akciju čini još boljom je to što i na već redovno snižene proizvode, možete dobiti dodatnih 15% popusta.

Baš sve što možete zamisliti možete naći po mnogo povoljnijim cenama. Pa zato ne gubite vreme već trk u najbližu Lilly drogeriju i obezbedite vašoj koži negu kakvu i zaslužuje.

Septembar u Lilly-ju je mesec posvećen vama! Lilly akcije pozivaju članove Loyalty kluba da pronađu ono što ih inspiriše, osveže svoju rutinu i uživaju u ritualima koji svakodnevicu čine posebnijom.









