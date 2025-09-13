Bojana Ristivojević iskreno: Jednom sam to uradila i predomislila se

Voditeljka Bojana Ristivojević u maju je napunila 37 godina. Veoma vodi računa o svom izgledu, svakodnevno vežba, pa je tako uspela da smrša čak 15 kilograma. Veliki neprijatelj njene lepote je brza hrana.

- Jela sam brzu hranu, ali nisam se ugojila, već sam dobijala bubuljice. Zato od tada izbegavam brzu hranu, ne prija mi. Uvek sam htela da se ugojim, jela sam sve i svašta da bih nabacila neko kilo. Jela sam brzu hranu, a nisam se ugojila, ali sam dobijala bubuljice... Zato od tada izbegavam brzu hranu, ne prija mi, odmah imam problem sa kožom lica. Mnogi u dijetama savetuju da se jede riba, ali meni, iskreno govoreći, ne prija. Pre trudnoće sam je često jela, ali u trudnoći ne jer mi nije prijala, a ni sada mi se ne sviđa - rekla je Bojana. Antonio Ahel/ATAImages

Kada je pre nekoliko godina odlučila da postane brineta, mišljenja su bila podeljenja. U oba slučaja njena lepota nije se dovodila u pitanje, ali više je bilo onih koji su smatrali da je plavo njena boja.

- One stvari koje su dobre - ne treba ih menjati. Vizuelno je to boja kose! Jednom sam promenila i ne mogu reći da mi nije stajala, ali sam jedva čekala da se vratim onome što mi najbolje pristaje, a to je plava boja. Kada je reč o vođenju programa, potrudiću se da zadržim tu normalnost, prisnost s gledaocima koji, verujem, osećaju. Neprekidno radim na sebi, putujući i istražujući različite zemlje i civilizacije, ali i usavršam jezike koje govorim, engleski i francuski. Smatram da čovek uvek treba da radi na sebi, da uči i stvara. Tako da na početku svake sezone dam jedna više - utisak na bolje - iskreno je ispričala Bojana Ristivojević u intervjuu za "Bazar".

Kako se vama više dopada Bojana?

Moshicreative

L.L. ATA Images









